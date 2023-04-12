ULUSKON Başkanı Atasoy ve Litvanya Büyükelçisi Degutis, iş birliği görüşmesi yaptı

ULUSLARARASI Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı ve Uluslararası İnsan Hakları Savunma Komitesi (IHRDC) İyi Niyet Elçisi Nezaket Emine Atasoy ile Litvanya Büyükelçisi Ricardas Degutis Litvanya Büyükelçiliğinde bir araya geldi. Toplantıda ikili, ihracat, ithalat ve yatırımların genişletilmesi ve ülkeler arası yapılacak ziyaret ve iş birliği üzerine görüşme gerçekleştirildi.

ULUSKON Başkanı Nezaket Emine Atasoy, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye ile Litvanya arasında ihracat, ithalat ve yatırımlarını büyütmek istediklerini söyledi. ULUSKON olarak bugüne kadar farklı ülkelerde ticarete yön veren birçok proje gerçekleştirdiklerini ifade eden Atasoy, "İki ülke arasında, başta ihracat olmak üzere ithalat ve yatırım konularının yanı sıra kültürel ve sosyal anlamda da etkileşimin çoğalması için iş birliği yapılması kararı alındıktan sonra ULUSKON bünyesindeki iş insanlarıyla birlikte Litvanya büyükelçimizin programıyla bir ziyaret planlıyoruz" dedi. Atasoy ayrıca ULUSKON olarak Litvanya'da, iki ülkenin de önde gelen iş insanlarının ve devlet yetkililerinin katılacağı büyük çaplı bir iş dünyası konferansı düzenlemek istediklerini belirtti.

'İKİ ÜLKE ARASINDA TİCARETİ ARTTIRACAK EN ETKİLİ SEKTÖRLERİ BELİRLEYİP, ÇALIŞMALARIMIZA BU YÖNDE ODAKLANABİLİRİZ'

Büyükelçi Ricardas Degutis ise yaptığı açıklamada, "Son yıllarda Litvanya özellikle hizmet, sektöründe ki gelişmişliğini koruyarak ekonomisini kayda değer bir şekilde ilerletip değişik bir takım projelere imza attı. Özellikle Türkiye ile olan bağlarını güçlendirdiğimize inanıyorum ama bu bağlar hakkında daha da yol kat etmemiz gerektiğini, şu anda iki tarafında bir öğrenim sürecinde olduğunu düşünüyorum. Özellikle turizm ve kültürel etkileşim konuların da Litvanya halkı için Türkiye birinci numarada yer almaktadır. ULUSKON bünyesinde bulundurduğu iş insanlarının kapasitesiyle birçok sektörde imkanlar sunabiliyor ve bunu Litvanya'nın ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirerek, iki ülke arasında ticareti arttıracak en etkili sektörleri belirleyip, çalışmalarımıza bu yönde odaklanabiliriz" diye konuştu.