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Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi ile Akaryakıt Tüketimi Dijital Olarak Takip Edilecek

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HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2025 yılı başında devreye alacakları Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi ile akaryakıt tüketiminin dijital olarak takip edileceğini açıkladı. Bu sistemle akaryakıt istasyonlarındaki vergi kaybının önlenmesi ve kayıt dışılığın azaltılması hedefleniyor.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "2025 yılı başında devreye alacağımız Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi ile akaryakıt tüketimi dijital olarak takip edilecek. Ticari taşıtlarda zorunlu, bireysel taşıtlarda ilk etapta isteğe bağlı olacak sistemle akaryakıt istasyonlarındaki vergi kaybının önlenmesi ve kayıt dışılığın azaltılması sağlanacak" dedi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2025 yılı başında devreye alacağımız Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi ile akaryakıt tüketimi dijital olarak takip edilecek. Ticari taşıtlarda zorunlu, bireysel taşıtlarda ilk etapta isteğe bağlı olacak sistemle akaryakıt istasyonlarındaki vergi kaybının önlenmesi ve kayıt dışılığın azaltılması sağlanacak. Hedefimiz genel vergi oranlarını artırmadan, kayıt dışılığı azaltmak ve harcama kesintileriyle birlikte mali disiplinimizi daha da güçlendirmektir. Vergide adalet ve etkinliği artıracak çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

Mehmet Şimşek Maliye Ulaşım Teknoloji Ekonomi Güncel Haberler

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