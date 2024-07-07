Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi ile Akaryakıt Tüketimi Dijital Olarak Takip Edilecek

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "2025 yılı başında devreye alacağımız Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi ile akaryakıt tüketimi dijital olarak takip edilecek. Ticari taşıtlarda zorunlu, bireysel taşıtlarda ilk etapta isteğe bağlı olacak sistemle akaryakıt istasyonlarındaki vergi kaybının önlenmesi ve kayıt dışılığın azaltılması sağlanacak" dedi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2025 yılı başında devreye alacağımız Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi ile akaryakıt tüketimi dijital olarak takip edilecek. Ticari taşıtlarda zorunlu, bireysel taşıtlarda ilk etapta isteğe bağlı olacak sistemle akaryakıt istasyonlarındaki vergi kaybının önlenmesi ve kayıt dışılığın azaltılması sağlanacak. Hedefimiz genel vergi oranlarını artırmadan, kayıt dışılığı azaltmak ve harcama kesintileriyle birlikte mali disiplinimizi daha da güçlendirmektir. Vergide adalet ve etkinliği artıracak çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.