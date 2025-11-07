Haberler

Ulusal Süt Zirvesi, Süt Sektörünün Geleceğini Şekillendirecek

Ulusal Süt Konseyi'nin düzenlediği Ulusal Süt Zirvesi, 20-23 Kasım'da Antalya'da gerçekleştirilecek. Zirvede sektörün geleceği, üretim teknolojileri, ticaret politikaları ve sürdürülebilirlik ele alınacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın da katılacağı zirve, Türkiye'yi süt ürünleri ihracatında bölgesel bir merkez haline getirmeyi hedefliyor.

Ulusal Süt Konseyi (USK) tarafından düzenlenecek Ulusal Süt Zirvesi'nde, sektörün geleceği, üretim teknolojilerinden ticaret politikalarına, markalaşmadan sürdürülebilirliğe uzanan geniş bir perspektifle değerlendirilecek.

USK'den yapılan açıklamaya göre, zirve bu yıl 20-23 Kasım'da Antalya'da gerçekleştirilecek.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar'ın da katılması beklenen zirvede, süt üreticilerinden sanayicilere, yem ve perakende sektöründen kamu temsilcileri ve sektör tedarikçilerine kadar süt sektörünün tüm paydaşları bir araya gelecek.

"Yerel Güç, Küresel Vizyon" temasıyla gerçekleştirilecek zirvede, Türkiye süt endüstrisinin geleceğine yön verecek kapsamlı bir programla, sektörün geleceği, üretim teknolojilerinden ticaret politikalarına, markalaşmadan sürdürülebilirliğe uzanan geniş bir perspektifle ele alınacak.

"Sektörün geleceğini şekillendirecek bir vizyon platformu"

Bu yıl ocak-eylül döneminde, süt ürünleri ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarak yaklaşık 400 milyon dolara ulaştı. Yıl sonu itibarıyla toplam ihracatın 550 milyon doları aşması bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen USK Başkanı Hamit Can, zirvenin bilgi paylaşımı, yeni işbirlikleri ve uluslararası bağlantılarla Türkiye'yi süt ürünleri ihracatında bölgesel bir merkez haline getirme hedefinde önemli adım olacağını söyledi.

Can, etkinlik süresince, geleceğin üretim teknolojilerinden ticaret politikalarına, markalaşmadan sürdürülebilirliğe kadar geniş yelpazede konuların ele alınacağına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu zirveyi yalnızca bir buluşma noktası olarak değil, aynı zamanda sektörümüzün geleceğini şekillendirecek bir vizyon platformu olarak görüyoruz. Ulusal Süt Zirvesi'nde kurulacak işbirlikleri ve ortaya çıkacak fikirlerin, Türkiye'yi süt ve süt ürünleri ihracatında bölgesel bir merkez haline getirme hedefimize güçlü bir ivme kazandıracağına inanıyoruz."

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Ekonomi
