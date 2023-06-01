Ulusal Süt Konseyi Başkanı Harun Çallı: Sektör, Piyasa Regülasyonundan Memnun

Ulusal Süt Konseyi Başkanı Harun Çallı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Et ve Süt Kurumu koordinasyonunda gerçekleştirilen piyasa regülasyonundan sektörün memnun olduğunu, süt üretim maliyetlerindeki artışı önlemek için ise yem fiyatlarında düzenleme beklediklerini bildirdi.

Ulusal Süt Konseyi (USK) Başkanı Harun Çallı, süt arzındaki artışla ortaya çıkabilecek üretici mağduriyetinin önüne geçmek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı ile Et ve Süt Kurumu koordinasyonunda gerçekleştirilen piyasa regülasyonundan sektörün memnun olduğunu, süt üretim maliyetlerindeki artışı önlemek için ise yem fiyatlarında düzenleme beklediklerini bildirdi.

Çallı, AA muhabirine, 1 Haziran Dünya Süt Günü dolayısıyla sektördeki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sütün dünyadaki toplam üretim miktarının yıllık 930 milyon tonu bulduğunu ifade eden Çallı, ürünün değerinin de 307 milyar dolar olduğunu söyledi.

Çallı, Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) verilerine göre dünyada bir milyardan fazla insanın doğrudan veya dolaylı olarak süt üretimiyle bağlantılı işlerde çalıştığı bilgisini vererek, sütün sadece toplum sağlığı için değil, kırsal kalkınma, sağladığı doğrudan istihdam ve toplumsal refah için de son derece kıymetli olduğunu bildirdi.

Sektörün, süt üretim çiftlikleri, süt işleme sanayisi, ambalaj üreticileri, lojistik ve tedarik faaliyetleri ve nihai olarak tüketiciye ulaşmasını sağlayan satış kanallarından oluşan büyük bir ekosisteme sahip olduğuna işaret eden Çallı, "Bu ekosistemin hem sürdürülebilirliğini temin etmek hem de vatandaşlarımızın kaliteli, besleyici ve lezzetli ürünleri en erişilebilir fiyatlarla tüketebilmesi oldukça önemli." diye konuştu.

Üreticilerin karşılaştığı sorunlara değinen Çallı, şu değerlendirmede bulundu:

"Üreticilerimizin en büyük sorunlarından biri, başta yem fiyatları olmak üzere süt üretim maliyetindeki artış. Hem yem ham maddelerinin uluslararası fiyatlarındaki artış hem de döviz kurundaki yükseliş içeride yem fiyatlarına artış olarak yansıyor. Bu husustaki raporlarımızı Tarım ve Orman Bakanlığına düzenli olarak sunuyoruz. Üreticilerimizin bu konudaki beklentisi, süte zam yapılmasından ziyade yem fiyatlarındaki artışın önüne geçilmesi."

"Süte uygulanan regülasyon sektöre olumlu yansıdı"

Çallı, çiğ süt arzının doğası gereği yıl içinde dalgalanmalar gösterdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bazı dönemlerde arz azalırken içinde bulunduğumuz aylarda olduğu gibi çiğ süt piyasada bazı dönemlerde bollaşıyor. Arzdaki artışla ortaya çıkabilecek üretici mağduriyetinin önüne geçmek için Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Et ve Süt Kurumu koordinasyonunda geçtiğimiz hafta itibarıyla piyasa regülasyonun başlamasından sektör olarak memnunuz. Üretmiş olduğu çiğ sütü pazarlamakta güçlük çeken üreticilerimiz için geçtiğimiz hafta uygulamaya alınan regülasyon kapsamında belirli illerde arz fazlası çiğ süt, süt tozuna işleniyor. Süt sanayicilerimiz özellikle emtia niteliğine sahip ürünlere ilişkin uluslararası piyasalar da şu anda fiyat avantajına sahip değil. Dolayısıyla bilhassa ihracat olanaklarının oldukça kısıtlı olduğu bu dönemlerde regülasyonun hayata geçirilmesini sektörümüz açısından olumlu buluyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığının önümüzdeki süreçte gerek duyulan illerde ve ihtiyaç olduğu sürece uygulamaya devam etmesini bekliyoruz."

Tarım ve Orman Bakanlığı ile 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya'nın pek çok okulunda ücretsiz süt dağıtımı yapıldığını belirten Çallı, hiçbir çocuğun sütten mahrum bırakılmaması gerektiğini sözlerine ekledi.