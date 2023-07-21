Ulusal Su Verimliliği Seferberliği Başladı

Tarım Ve Orman Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Ulusal Su Verimliliği Seferberliği" kapsamında vatandaşlar ve çiftçilere yönelik afiş ve broşürler hazırlayarak, suyun tasarruflu kullanılması uyarısında bulundu.

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, değişen iklim şartlarına uyum sağlanması ve var olan su kaynaklarının hem kalite hem de miktar açısından korunmasını sağlamak amacıyla başlatılan seferberliğin uygulama adımları birer birer atılıyor.

Bu kapsamda, son olarak Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın talimatıyla "Ulusal Su Verimliliği Seferberliği" çalışmaları çerçevesinde "Türkiye Yüzyılı'na Bir Damla da Sen Ol" sloganıyla halkı bilinçlendirici afiş ve broşürler hazırlanarak 81 ile dağıtıldı.

Verimlilik uygulamalarının yaygınlaştırılması için "Azalt-yeniden kullan-değiştir" ilkeleri doğrultusunda hazırlanan ve kamu kurum-kuruluşlarına gönderilen afiş ve broşürlerde suyun verimli kullanılmasına yönelik uyarı ve öneriler yer aldı.

Vatandaşlara dağıtılmak üzere gönderilen bireysel kullanımda su verimliliği rehberinde, el yıkanırken ve diş fırçalarken musluğun açık bırakılmaması, halı yıkanırken su kullanımına dikkat edilmesi, sebze ve meyve yıkamak için kullanılan suyun uygun yerlerde yeniden kullanılması, düşük akışlı duş başlıklarının tercih edilmesi ve az su isteyen bitkilerden peyzaj düzenlemesi yapılması önerisinde bulunuldu.

Çiftçilere yönelik afişlerde ise modern sulama sistemlerinin kullanılması, gece sulama yapılması ve yağmur suyunun kullanılması önerileri yer aldı.

Emine Erdoğan'ın himayesinde seferberlik başlatılmıştı

İlk olarak 31 Ocak 2023'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Su Verimliliği Seferberliği Tanıtım Toplantısı düzenlenmişti. Su verimliliği konusunda, ulusal ölçekte harekete geçilmesi için uygulanacak stratejiler bu toplantıda kamuoyuna duyuruldu ve çalışmalara odaklanıldı.

Daha sonra, Türkiye'de faaliyet gösteren tüm sektörler ve tüm paydaşlar için su verimliliği konusunda yol haritası mahiyeti taşıyan "Değişen İklime Uyum Çerçevesinde Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2023-2033)" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kentsel, tarımsal, endüstriyel alanlar başta olmak üzere bütün sektörlerde su kullanımında verimliliğin artırılması için yol haritası niteliğindeki stratejiler bir takvim çerçevesinde uygulamaya konuldu.

Seferberlik kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından okullarda su verimliliği eğitimleri düzenlenmeye başlandı. Uzmanlar tarafından ziyaret edilen okullarda, öğrenci ve öğretmenlere yönelik, su verimliliği kültürünün oluşması ve su verimliliği bilincinin yaşam tarzına dönüşmesi için eğitimler gerçekleştirildi.

Emine Erdoğan'ın himayesinde ve Bakanlık koordinasyonunda gelecek aylarda kamuoyunu bilinçlendirmek amacıyla farklı programların da gerçekleştirilmesi için hazırlık yapılıyor.