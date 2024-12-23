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Ulusal Staj Programı 2025 Başvuruları Başladı

Ulusal Staj Programı 2025 Başvuruları Başladı
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Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda yürütülen Ulusal Staj Programı'nın 2025 yılı başvuruları 'Kariyer Kapısı' üzerinden 28 Şubat 2025'e kadar yapılabilecek. Program, 1 milyon 250 bin öğrencinin başvurduğu ve 800 bin öğrenciye staj fırsatı sundu.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda Ulusal Staj Programı'nın 2025 yılı başvuruları başladı. Programın bu yıl ki başvuruları, "Kariyer Kapısı" üzerinden 28 Şubat 2025'e kadar devam edecek.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından yapılan açıklamada, 2019 yılından bu yana düzenlenen Ulusal Staj Programı'na şimdiye kadar 1 milyon 250 bin öğrencinin başvurduğu ve 800 bin öğrenciye staj imkanı sağlandığı belirtilerek, 5 binin üzerinde kamu kurumu ve 2 binden fazla özel sektör kuruluşunun dahil olduğu programda gençlerin kurumları ve meslekleri yakından tanıma imkanı elde ettiği kaydedildi.

Gençlerin iş dünyasına hazırlık sürecine destek sağlamak ve nitelikli iş gücü yetiştirme konusunda önemli bir model olarak öne çıkan programın bu yıl ki başvuruları, "Kariyer Kapısı" üzerinden 28 Şubat 2025'e kadar devam edecek.

Fırsat eşitliği ve şeffaflıkla gençlere yönelik nitelikli staj deneyimi kazandırılıyor

Şeffaf ve tarafsız bir değerlendirme süreciyle yürütülen ve gençlere fırsat eşitliği temelinde kariyer fırsatları sunan programda, adayların akademik, mesleki, sanatsal, sosyal ve sportif becerileri esas alınarak kimlik bilgileri gizli tutuluyor ve işverenlerin yalnızca yetkinliklere odaklanması sağlanıyor. Ayrıca Türkiye, KKTC ve yurt dışında başarıyla uygulanmaya devam edilen programda staj imkanları; yurt içinde bakanlıklar, başkanlıklar, ilgili bağlı kuruluşlar ve özel sektör firmaları, yurt dışında ise Türkiye'nin kamu temsilcilikleri ve büyükelçilikleri tarafından sunuluyor.

Başvurular Kariyer Kapısı üzerinden yürütülüyor

Ulusal Staj Programı'na başvurular, e-Devlet entegrasyonu ile çalışan milli dijital platform "Kariyer Kapısı" üzerinden yapılıyor. Programa; Türkiye, KKTC ve yurt dışındaki üniversitelerde örgün eğitim görmekte olan, 1 Ocak 2025 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış lisans, ön lisans veya yurt dışındaki üniversitelerde yüksek lisans/doktora eğitimine devam eden Türk Vatandaşı/Mavi Kart sahibi öğrenciler başvuruda bulunabilecek. Lisans programlarında eğitim görmekte olan adayların 2, 3 veya 4. sınıf, ön lisans programlarında eğitim gören adayların ise 1 veya 2. sınıf öğrencisi olması gerekiyor. Öte yandan başvuru hakkında detaylı bilgi öğrenmek isteyen adaylar, "kariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adlı internet sitesini ziyaret ederek öğrenebilecek.

Belgeleri yapay zeka modeli "FARUK" inceliyor

Ulusal Staj Programı'nda 2024 yılı itibarıyla yapay zeka destekli yeni uygulamalar hayata geçirildi. Bu çerçevede gençlerin başvuru yaparken sisteme yüklediği belgeler, "FARUK" adı verilen yapay zeka teknolojisiyle kontrol edilerek muhtemel hatalar tespit edilecek. Yanlış veya eksik yüklenen belgelerle ilgili bilgilendirme elektronik mesaj aracılığıyla gençlere rehberlik eden FARUK, gelecekte benzer hataların önlenmesi adına bilinçlendirme sağlamayı amaçlıyor. 'Doğruyu yanlıştan ayıran' anlamını taşıyan FARUK, başvuru süreçlerinin şeffaflığını ve işleyiş etkinliğini artırarak stajyer adaylarının deneyimlerini iyileştirme hedefiyle önemli bir yenilik olarak ön plana çıkıyor.

Başvuru yapacak öğrenciler duyuruları ve süreci, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve Ulusal Staj Programı resmi sitesi üzerinden takip edebilecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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