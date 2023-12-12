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Ulusal Kırmızı Et Konseyi: Besilik sığır ithalatı planlamaya dayandırılmalı

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Ulusal Kırmızı Et Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hacıince, kırmızı et sektöründe uzun vadeli planlamaların yapılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, küçükbaş hayvan üretiminde tedbirlerin alınması ve besilik sığır ithalatının planlı bir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ulusal Kırmızı Et Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hacıince, besilik sığır ithalatının planlamaya dayandırılması, Et ve Süt Kurumunun piyasa düzenleme faaliyetlerinin zamanında ve ihtiyaç nispetinde gerçekleştirilmesinin sektörün beklentileri arasında yer aldığını belirtti.

Hacıince yaptığı yazılı açıklamada, stratejik bir besin kaynağı olan kırmızı etin üretiminde daha uzun vadeli ve entegre planlamaların oluşturulması gerektiğini ifade etti.

Küçükbaş hayvan üretim kolunda yaşanan olumsuzluklara dikkati çeken Hacıince, kuzu etini değerli kılacak tedbirlerin hayata geçirilmesini istedi. Hacıince, "Bunun için de daha öncesinde belirlenen ve sürekli dile getirilen başta meraların korunması, iyileştirilmesi ve yönetilmesi, çoban sorununun çözümüne ilişkin çalışmaların etkinleştirilmesi, küçükbaş eti tüketimin ve üretiminin özendirilmesi ve teşvik edilmesi gibi konulara ciddiyetle ağırlık verilmesi gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığının, besi materyali ihtiyacının tamamının iç piyasadan karşılanması konusunda etkili programlar geliştirmesi gerektiğini belirten Hacıince, "Üretim maliyetlerinin düşürülmesi noktasında TMO tarafından hayvan sahiplerine düşük fiyatlı arpa tahsisi uygulamasının faydalı olduğu görülmüştür. Aynı desteklemenin mısırda uygulanmasında da fayda görülmektedir. Bunun yanında kaliteli kaba yem tedarikinde sağlanacak ilerlemeler kesif yeme olan ihtiyacı azaltacaktır. Bu yönde de meralardan daha çok faydalanılması ve yem bitkisi üretiminin artırılması stratejik öneme sahiptir." ifadesini kullandı.

Hacıince, karkas sınıflandırması ve kesim standardı uygulaması konusunda somut adımların atılmasının ve bir an önce uygulamaya konulmasının çok büyük bir zaruret olduğunu aktararak şunları kaydetti:

"Dünyada yaşanan iklim değişikliğinin ülkemizde de etkisini göstermesi nedeniyle kuraklığa dayanıklı yem bitkisi ekilişinin yaygınlaştırılmasını ve bu konuda çalışmalara öncelik verilmesini bekliyoruz. Bunların yanında besilik sığır ithalatının iyi bir planlamaya dayandırılması ve yıl içinde ne kadar besilik sığır ithal edileceğinin sektör ile paylaşılması ve Et ve Süt Kurumunun piyasa düzenleme faaliyetlerinin zamanında ve ihtiyaç nispetinde gerçekleştirilmesi de sektörümüzün beklentileri arasında yer almaktadır."

Kaynak: AA / Ekonomi

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