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Ulusal Hububat Konseyi 2024 Mısır ve Buğday Kongresi Adana'da Son Buldu

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Adana'da düzenlenen Ulusal Hububat Konseyi 2024 Mısır ve Buğday Kongresi sona erdi. Bulgur ve makarna sektör analizleri yapılan etkinlikte, Türkiye'nin bulgur ve makarna üretimi ve ihracatı hakkında bilgiler paylaşıldı.

Adana'da düzenlenen Ulusal Hububat Konseyi 2024 Mısır ve Buğday Kongresi sona erdi.

Adana Ticaret Borsası ev sahipliğinde kentte bir otelde düzenlenen etkinlikte, "Buğday Üretimi ve Sektör Analizleri" oturumu gerçekleştirildi.

Mardin Bulgur Sanayicileri Derneği Başkanı Faysal Sun, "Bulgur Sektör Analizi" konuşmasında, İtalyanlar için makarna neyi ifade ediyorsa bulgurun da Türkiye için öyle bir ürün olduğunu belirtti.

Türkiye'nin 1 milyon 350 bin tonla dünyada bulgurun en çok üretildiği ülke konumunda bulunduğunu anlatan Sun, ülkede kişi başı ortalama 12 kilogram bulgur tüketildiğini söyledi.

Sun, ağırlıklı Orta Doğu ülkeleri olmak üzere son yıllarda yaklaşık 70 ülkeye 300 bin ton bulgur ihracıyla 180 milyon dolarlık gelir elde edildiğini dile getirdi.

Türkiye'de bulgur üreticilerinin birbirleri ile kalitede yarıştıklarını vurgulayan Sun, "Daha önce bulgurun 'fakir yiyeceği' algısı vardı ama son yıllarda sağlık açısından faydalarının ortaya çıkmasıyla artık zenginler de tüketmektedir. Çünkü hem vegan kültüre daha uygun hem tok tutma kapasitesi hem geç kana karışmasıyla bulgurun dünyadaki yükseliş trendi devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Başkanı Aykut Göymen, "Makarnalık Buğday Üretimi ve Değerlendirme" konuşmasında, Türkiye'de toplam 25 makarna fabrikası olduğunu söyledi.

Türkiye'nin ortalama 8,5 kilogram makarna tüketimiyle dünyada 8'inci sırada olduğunu ifade eden Göymen, her geçen gün tüketimin arttığını belirtti.

Göymen, makarnalık durum buğday üretiminin de arttığını dile getirdi.

Kaliteli makarna üretimi

Makarna Üreticileri ve Sanayi Derneği Başkanı (MÜSAD) Nihat Uysallı "Makarna Sektör Analizi" konuşmasında, Türkiye'nin, dünyanın en kaliteli makarnalık durum buğdayını üretttiğini ve bunu ihraç etmeye başladığını söyledi.

İtalya'dan sonra dünyada ikinci makarna üreticisi olan Türkiye'nin ürününü dünyaya İtalya'nın fiyatlarının yarısından daha ucuza sattığını ifade eden Uysallı, şöyle konuştu:

"Elbette gönül ister ki marka olmuş onlara yakın fiyattan satalım ama bu her zaman mümkün olmayabilir. Ama şunu yapıyoruz. Biz çok kaliteli makarna üretebilir ve üretiyoruz, Japonya örneğinde olduğu gibi büyük bir başarıyla satıyoruz. Ben her türlü makarnanın ihracatına devam etmekten yana olmakla beraber 'İtalyanlar kaliteli makarna yapar, Türkler ucuz makarna yapar.' algısına hizmet etmeyecek açılımlar bekliyorum."

Kongrede gerçekleştirilen oturumda, Ulusal Hububat Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bayram Sade, "Bölgeler ve Ülke boyutunda 2024 Üretim Yılı Buğday Rekolte Öngörüsü", Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Başkanı (TUSAF) Haluk Tezcan da "Un Sektör Analizi" konulu konuşma yaptı.

Kaynak: AA / Ekonomi

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