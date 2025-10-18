Haberler

Döngüsel Ekonomi Stratejisi Resmi Gazete'de

ULUSAL Döngüsel Ekonomi Stratejisi ve Eylem Planı (2025-2028) ile İlgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 'Ulusal Döngüsel Ekonomi Stratejisi ve Eylem Planı (2025-2028)'na ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Genelgede, atık ve emisyon miktarlarındaki artışla birlikte küresel iklim değişikliği, su kıtlığı ve hava kirliliği gibi çevresel sorunların etkilerinin giderek arttığı belirtilerek, doğal kaynakların verimli ve sürdürülebilir kullanımının zorunlu hale geldiği vurgulandı.

Bu kapsamda, çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla yürütülen politikalar çerçevesinde, 'Sıfır Atık' yaklaşımının hem ulusal düzeyde hem de uluslararası taahhütler kapsamında stratejik bir öncelik olarak uygulandığı ifade edildi.

Açıklamada, 2053 yılına kadar geri kazanım oranının yüzde 70'e çıkarılması ve karbon nötr hedeflerine ulaşılması doğrultusunda; yalnızca atık yönetimiyle sınırlı kalmayan, eko-tasarım, yenilikçilik ve yatırım odaklı bütüncül bir yaklaşımla döngüsel ve yeşil ekonomiye geçişin hızlandırılmasının elzem olduğu vurgulandı.

Bu doğrultuda, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla uyumlu şekilde, 2053 net sıfır emisyon hedefi kapsamında Türkiye'ye özgü kaynak etkin ve yeşil bir döngüsel ekonomik yapının oluşturulması amacıyla hazırlanan "Ulusal Döngüsel Ekonomi Stratejisi ve Eylem Planı (2025-2028)", Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kamu ve özel sektör iş birliğiyle hayata geçirilecek. Plan, Bakanlığın resmi internet adresinde (www.csb.gov.tr) yayımlanacak.

Genelgeye göre, eylem planı kapsamındaki faaliyetlerin izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sorumlu oldukları faaliyetlere ilişkin gelişme raporlarını her altı ayda bir Bakanlığa gönderecek. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, plan kapsamındaki görev ve sorumluluklarını hassasiyetle yerine getirmeleri ve uygulama sürecinde ihtiyaç duyulacak her türlü desteği titizlikle sağlamaları istendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
