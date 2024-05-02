Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Platformu'nu yakında hizmete sunacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) mimarisine ait mimari katmanların, hizmet paketlerinin ve mimari yazılım aracının yer aldığı Ulusal AUS Platformu'nu yakında kamuoyunun hizmetine sunacaklarını belirterek, "Söz konusu platformda, AUS sektörüne ait projeler, mevzuat, ulusal ve uluslararası alanda yapılan çalışmalar ve etkinlikler de yer alacak." dedi.

Uraloğlu, Hacettepe Üniversitesi Tunçalp Özgen Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "4. Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi"ne katıldı.

Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ulaşım sektöründe teknolojik dönüşümün en önemli destekleyici unsurlarının başında AUS'un yer aldığını söyledi.

AUS'un ulaşımın daha güvenli ve konforlu olmasını, enerji verimliliğini sağlayan, ulaşım ağlarını etkin bir şekilde yöneten, bilgi ve haberleşme teknolojilerine dayanan sistemler bütünü olduğunu dile getiren Bakan Uraloğlu, bu sistemlerin teknoloji kullanımıyla, ulaşım altyapısının optimizasyonuna, kullanıcılar için ulaşım hizmetlerinin kalitesinin iyileştirilmesine, çevre dostu ulaşım seçenekleri sunulmasına katkı sağladığına dikkati çekti.

Bakanlık olarak istişare halinde yürüttükleri çalışmalarla "Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve Eylem Planları" hazırladıklarını anlatan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu alanda politika ve stratejimizi belirliyor ve atılacak adımları ortaya koyuyoruz. AUS alanına ilişkin temel sorumluluğumuz ve misyonumuz, ülkemizde tüm ulaşım modlarına entegre, güncel teknolojileri kullanan, yerli ve milli kaynaklardan yararlanan, verimli, güvenli, etkin, yenilikçi, dinamik, çevreci, katma değer sağlayan ve sürdürülebilir akıllı bir ulaşım ağının oluşturulmasıdır."

"AUS mimarisi oluşturma sürecinde iyi uygulama örneklerini inceledik"

Ülkenin AUS ile tanışmasının elektronik ücret ödeme sistemleriyle başladığını aktaran Uraloğlu, bu alanda serbest geçiş sistemini hayata geçirdiklerini ve bunu ülke genelinde yaygınlaştıracaklarını ifade etti.

Uraloğlu, Bakanlıkça ülkede akıllı ulaşım sistemlerinin planlanması, tanımlanması, yaygınlaştırılması ve entegrasyonunun sağlanması adına bir çerçeve sunan ulusal AUS mimarisi geliştirme çalışmalarının tamamladığını belirterek şunları kaydetti:

"Ülkemizin ulusal AUS mimarisi oluşturma sürecinde, dünya literatür taraması ve iyi uygulama örneklerini inceleyerek ülkemizin mevcut ihtiyaçları ve gelecek perspektifini dikkate aldık. Aynı zamanda, AUS mimarisini yerelleştirme ve özgünleştirme çalışmaları ile ilgili hizmet paketlerini de belirledik. Ulusal AUS mimarisine ait mimari katmanların, hizmet paketlerinin ve mimari yazılım aracının yer aldığı Ulusal AUS Platformu'nu da yakında kamuoyunun hizmetine sunacağız. Söz konusu platformda, AUS sektörüne ait projeler, mevzuat, ulusal ve uluslararası alanda yapılan çalışmalar ve etkinlikler de yer alacak."

Akıllı ulaşım sistemleri uydu üzerinden birbiriyle haberleşiyor

Ülkede AUS uygulamalarının yaygınlaştırılmasında kullanılacak standartları ve haberleşme çözümlerini de belirlediklerinin altını çizen Uraloğlu, mevcut haberleşme altyapılarının coğrafi koşullar nedeniyle uygun olmadığı durumlarda, akıllı ulaşım sistemlerinin uydu üzerinden birbirleriyle haberleşmesini sağladıklarına işaret etti.

Uraloğlu; otonom araç, araç-araç, araç-altyapı haberleşme teknolojileri gibi yeni nesil teknolojilerin takibi amacıyla, Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemleri (K-AUS) Uygulama Koridoru'nun kurulması çalışmalarına başladıklarını dile getirerek, İstanbul'da Hasdal ve İstanbul Havalimanı arasında kurulacak koridor ile kazaların ve trafik sıkışıklığının azaltılması, trafik güvenliğinin sağlanması, yakıt tüketimi ve çevresel olumsuz etkilerin azaltılmasını amaçladıklarını anlattı.

"Elektrikli şarj ağı planlama çalışmalarını yürütüyoruz"

Elektrikli araçlara ilişkin çalışmalarının da sürdüğüne işaret eden Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu araçların ülkemizde de yaygınlaşması için gerekli olan teknik ve idari altyapıya yönelik olarak çalışmaların yapılması ve elektrikli araç şarj istasyonlarının yaygınlaştırılması için ilgili bakanlıklarımız ile koordineli olarak çalışıyoruz. Ülkemiz kara yolu ve demir yolu ağında, uygun lokasyonlarda ve kapasitede şarj altyapısı oluşturulabilmesi için elektrikli şarj ağı planlama çalışmalarını da yürütüyoruz. Şehirlerde bisiklet kullanımı ve mikro mobilitenin yaygınlaştırılması eylemlerimizle trafik sıkışıklıklarının azaltılmasına katkı sunuyoruz. Bakanlığımız tarafından yürütülen 'T-ROTA Projesi' kapsamında da toplu taşıma, araba kiralama, bisiklet, elektrikli skuter gibi farklı taşıma seçeneklerini bir arada kullanma olanağı sağlayan mobil bir yazılımı da yakında sizlerle paylaşıyor olacağız."

Zirveye Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe de katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından "Ulaşımda Aklın Yolu Ödülleri" verildi. Medya kategorisinde ödülü Anadolu Ajansı (AA) Başmuhabiri Arife Yıldız Ünal aldı.

Jüri özel ödülüne de TCDD Taşımacılık AŞ'nin "Yapay Zeka Destekli İzleme Merkezi" layık görüldü.