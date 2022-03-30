Uluğ Enerji Dağıtım ve Perakende Hizmetleri AŞ Actis'e satıldı

Limak Şirketler Grubu'nun bir parçası olan Limak Yatırım, Uluğ Enerji Dağıtım ve Perakende Hizmetleri AŞ'nin Actis'e satıldığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Limak Yatırım ve dünyanın önde gelen sürdürülebilir altyapı yatırımcılarından biri olan Actis, Uluğ Enerji Dağıtım ve Perakende Hizmetleri AŞ'nin hisse devrini resmen tamamladı.

İlk olarak Eylül 2021'de imzalanan Hisse Alım Sözleşmesi uyarınca Türkiye Rekabet Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı ve diğer gerekli izinlerin tamamlanmasının ardından, Uluğ'daki hisselerin tamamı Limak Yatırım'dan Actis'e devredildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Actis gibi küresel şirketlerin Türkiye'nin büyük potansiyelini bir yatırım pazarı olarak görmelerinden ve hızla büyüyen ekonomisinde iddialı yatırımlar yapmaya devam etmelerinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Limak olarak satıştan elde edilen fonları Türkiye ekonomisine, özellikle Türkiye'de faaliyet gösterdikleri sektörlere yeniden yatırım yapmak için kullanacaklarını kaydeden Özdemir, "Ayrıca Uluğ satışının tamamlanmasının Türkiye'de fırsat arayan diğer uluslararası yatırımcılar için de olumlu bir sinyal olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Actis Ortağı David Grylls ise Türkiye'nin Güney Marmara Bölgesi'nde faaliyet gösteren elektrik dağıtım ve perakende işletmeleri ile birlikte Uluğ'u satın almalarını sağlayan Limak Grubu ile işlemlerini tamamlamaktan duydukları memnuniyeti belirterek, "Bölgeyi uzun vadede mümkün olan en geniş ölçüde geliştirmek amacıyla yönetimi desteklemeyi ve özellikle müşteri hizmetleri ve yatırıma odaklanmayı dört gözle bekliyoruz. Bu satın alma, Actis'in Türkiye'deki ilk uzun ömürlü altyapı yatırımı olacak ve gelecekte benzer yatırımları yapmayı dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Devre konu şirket, Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova illerini içeren Türkiye'nin Güney Marmara Bölgesi'ne elektrik dağıtım ve perakende hizmetleri veriyor.