Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği Ekolojik Tekstiller UR-GE Projesi Kapsamında Küme Toplantısı Gerçekleştirildi

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Ticaret Bakanlığı desteğiyle yürüttüğü 'Ekolojik Tekstiller UR-GE Projesi' kapsamında küme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, tekstil ve hazır giyim sektöründeki firmaların gündeminde yer alan katı atık yönetimi ve döngüsel üretim çalışmaları ele alındı.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğinin (UTİB) Ticaret Bakanlığı desteğiyle yürüttüğü "Ekolojik Tekstiller UR-GE Projesi" kapsamında küme toplantısı gerçekleştirildi.

Bursa Teknoloji ve Koordinasyon Ar-Ge Merkezi'nde (BUTEKOM) gerçekleştirilen toplantıya, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Denetim Kurulu üyesi Aşkın Kandil, BUTEKOM Genel Müdürü Murat Kurtlar ve küme firmalarının katıldı.

Proje süresince gerçekleştirilen eğitimler, gelecek dönemde hayata geçirilecek projeler ve BUTEKOM ile işbirliği fırsatlarının ele alındığı toplantıda, projenin ilerleyen süreçlerinde, tekstil ve hazır giyim sektöründeki firmaların gündeminde yer alan katı atık yönetimi ve döngüsel üretim çalışmalarının ağırlıklı olarak ele alınacağına dikkat çekildi.

Kandil, toplantıda, sürdürülebilirlik ve çevre dostu üretimin tekstil sektöründe yüksek katma değerli ihracatın önünü açtığını belirterek rekabeti artırmak için çevreci ve doğal ürünlere yönelmenin önemine vurgu yaptı.

Yaşanan teknolojik, ekolojik ve sosyal değişimlerin endüstrilerin sürdürülebilir ve çevreci stratejilere yönelmesi gerekliliğini ortaya çıkardığını dile getiren Kandil, "UTİB tarafından hayata geçirilen ve tekstil sektöründeki tüm paydaşları aynı çatı altında buluşturan Ekolojik Tekstiller UR-GE Projesi, ortak akılla Avrupa standartlarındaki üretim anlayışlarını, metotları ve yeni düzenlemeleri harmanlamamızı sağlaması açısından oldukça önemli. Tekstil ve hazır giyim alanında küresel normlara uygun üretim standartlarının geliştirilmesine katkı sağlayan BUTEKOM, proje süresince sektörümüze ve küme firmalarımıza ciddi katkılar sağlayacak." ifadelerini kullandı.

BUTEKOM Genel Müdürü Murat Kurtlar da BUTEKOM olarak Ekolojik Tekstiller UR-GE Projesinde yer alan firmaların ihtiyaçlarını analiz ederek maksimum fayda sağlayacak çalışmaları hayata geçireceklerini aktardı.

UTİB'in, Ticaret Bakanlığının desteğiyle 2019'dan bu yana yürüttüğü Ekolojik Tekstiller UR-GE Projesi kapsamında, kümede yer alan 22 firmaya 8 eğitim verildi. Proje süresince firmalar, yabancı alıcıların yoğun ilgi gösterdiği ve yeni iş birliklerinin hayata geçirildiği alım heyeti faaliyetinde bulundu. Firmalar ayrıca yurt dışı pazarlama faaliyetleri kapsamında İtalya'nın Milano şehrinde düzenlenen ITMA 2023 Fuarını ziyaret etti.