Uludağ İhracatçı Birlikleri Mayıs Ayında 3,4 Milyar Dolar İhracat Yaptı

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) tarafından geçen ay 3,4 milyar dolar ihracat yapıldığı bildirildi.

UİB'den yapılan açıklamaya göre, mayıs ayında 3 milyar 397 milyon 148 bin dolar ürün ihraç eden birliklerin yılın 5 ayındaki dış satımı geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 5 artarak 15 milyar 713 milyon 833 bin dolar oldu.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) yurt dışına geçen ay 2 milyar 772 milyon 69 bin dolarlık ürün sattı. OİB'in ocak-mayıs dış satımı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 13 milyar 15 milyon 930 bin dolara ulaştı.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), mayısta 127 milyon 699 bin dolar ihracata imza attı. UTİB'in yılın 5 ayındaki dış satımı ise 560 milyon 642 bin dolar olarak gerçekleşti.

Mayıs ihracatı 89 milyon 965 bin dolar olan Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin ocak-mayıs dış satımı ise 393 milyon 960 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB) geçen ay 20 milyon 634 bin dolarlık ihracat kaydetti. UMSMİB, yılın 5 ayında 2023'ün aynı dönemine kıyasla ihracatını yüzde 28 artırarak 117 milyon 652 bin dolara yükseltti.

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), mayısta 9 milyon 830 bin dolar ihracat yaptı. UYMSİB'in 2024 Ocak-Mayıs ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 60 milyon 160 bin dolara çıktı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, "Birkaç aydır yatay seyreden ihracatımız, mayıs ayı ile birlikte yeniden yükselmeye başlamıştır." ifadesini kullandı.