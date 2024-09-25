Uludağ Elektrik, İşitme Engelliler İçin Özel Destekle Erişilebilirliği Artırıyor

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da 5 milyondan fazla nüfusa hizmet veren ve tüm Türkiye'de büyük çaplı müşterilere enerji tedarik eden Uludağ Elektrik, müşterilerinin elektrik hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla önemli adımlar atıyor. Şirket, Uluslararası İşitme Engelliler Haftası kapsamında işitme ve konuşma engelli vatandaşlara yeniden bilgilendirme yaptı. Şirket, 6 yıldır işitme ve konuşma engeli olan müşterilere sunduğu İşaret Dili Görüşme Hattı hizmeti ile toplumsal erişilebilirliği güçlendirmeye ve herkesin eşit hizmet almasını sağlamaya devam ediyor. Bu yenilikçi hizmet sayesinde engeli olan bireyler, elektrikle ilgili sorunlarını işaret dili tercümanları aracılığıyla kolayca çözebiliyor, abonelik ve fatura işlemleri gibi konularda doğrudan destek alabiliyor.

Engelli bireyler, günlük yaşamda elektrik hizmetlerine erişim ve iletişim kurma konusunda büyük zorluklarla karşılaşıyor. Elektrik faturalarının ödenmesi ve abonelik işlemleri gibi süreçlerde, bireylerin yaşadığı iletişim engelleri hayatlarını daha da zorlaştırıyor. Bu farkındalıkla hareket eden Uludağ Elektrik, bu müşterilerinin karşılaştığı zorluklara duyarlı bir yaklaşım sergileyerek, 6 yıldır devrede olan İşaret Dili Görüşme Hattı'yla iletişim sorunlarına etkili bir çözüm sağlıyor. 0555 0 646 646 numaralı hat üzerinden görüntülü görüşme imkanı sunan bu sistem, işaret dili bilen uzman tercüman aracılığıyla elektrikle ilgili işlemler için işitme ve konuşma engeli olan müşterilere etkili çözümler sunuyor. Bu sayede, engelli vatandaşlar ihtiyaç duydukları bilgiye ve yardıma kesintisiz ulaşabiliyor, taleplerini ileterek sorularına yanıt alabiliyorlar. Uludağ Elektrik'in bu projeyle toplumsal erişilebilirliği artırma ve müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarma hedefi, şirketin engelli bireylere yönelik sürdürülebilir ve kapsayıcı hizmet anlayışının bir parçası olarak öne çıkıyor.

"Engelleri aşmak ve eşit hizmet sunmak için çalışıyoruz"

Engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları zorluklara karşı duyarlılık göstermenin önemine dikkat çeken Uludağ Elektrik Genel Müdürü Remezan Arslan, "Uludağ Elektrik olarak, topluma eşit ve erişilebilir hizmet sunmanın sadece bir zorunluluk değil, aynı zamanda sorumluluğumuzun bir parçası olduğuna inanıyoruz. İşitme engelli vatandaşlarımızın elektrik hizmetlerine erişim sağlarken yaşadıkları iletişim sorunlarını çözmek amacıyla başlattığımız İşaret Dili Görüşme Hattı, toplumsal katılımı ve hizmet eşitliğini artırma hedefimizin önemli bir adımıdır. Bu proje, yalnızca engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda tüm müşterilerimize eşit ve kaliteli hizmet sunma ilkemizi güçlendiriyor. Erişilebilirliğin tüm bireyler için bir hak olduğunun bilincindeyiz ve bu bilinçle çalışmalarımızı sürdürerek, topluma değer katmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu. - BURSA