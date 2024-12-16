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Uludağ'da Kış Sezonu Açıldı: Kayak Fiyatları Güncellendi

Uludağ'da Kış Sezonu Açıldı: Kayak Fiyatları Güncellendi
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Uludağ'da kış turizmi sezonu kar yağışı ile birlikte açıldı. Yeni sezonla beraber kayak dersi ve takım kiralama fiyatlarına da güncellemeler yapıldı. Geçtiğimiz yıla göre fiyat artırımı yüzde 50'nin altında kaldı.

Kış turizmlerinin merkezlerinden Uludağ'da tatil sezonu açıldı. Yeni sezonla birlikte kayak dersi, kayak takımı ve kıyafet kiralama ücretleri güncellendi. Geçtiğimiz yıla göre yeni ücret tarifesine bu yıl yüzde 50'nin altında bir zam uygulandı.

Türkiye'de kış ve kayak turizmlerinin önemli merkezlerinden Uludağ'da sezon 30 santimetreye ulaşan kar yağışıyla birlikte açıldı. Birçok otel rezervasyon kabul ederken, hafta boyu etkisini gösteren kar yağışı kayak yapmak isteyen tatilcileri umutlandırdı. Oteller bölgesinde yer yer 5 santimetre kar kalınlığı gözlenirken, kar yağışının bu şekilde devam etmesi durumunda pistlerin kayak için uygun hale gelmesine az bir zaman kaldığı belirtildi.

Yeni sezonla birlikte kayak kiralama ücretleri güncellendi. Yeni tarifeyle beraber kıyafet ve kayak takımı kiralayan tatilci 2 bin 300 lira ödeyecek. 1 saatlik kayak dersi ücreti ise 3 bin lira olarak güncellendi.

Hava şartları sezonun güzel geçeceğinin müjdecisi

Yağışların erken başlamasıyla sezondan umutlu olduklarını kaydeden Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta, "2024-2025 kış sezonuna başlamış bulunmaktayız, kar seviye olarak düşük ama halen yağış devam etmekte bugün itibari ile otellerin çoğu sezon açılışını yapacak ve önümüzdeki hafta tamamı açılmış olacak. Bu sene beklentimiz yüksek son 5 yıldan sonra talihsiz bir pandemi arkasından deprem ve geçen sene karın az olmasından dolayı bu yıl beklentimiz çok yüksek. Havalar neredeyse 2 aydır soğuk son 1 aydır tamamen kış havasındayız. Uludağ bilindiği gibi suni karlandırma olmayan dağlarımızdan biridir. En erken kar yağdığında Uludağ'a ve Kars Sarıkamış'a yağar ve en geç buralardan kalkar" şeklinde konuştu.

Fiyatlar yüzde 50'nin altında arttı

Kayak kiralama ve ders ücretlerinde yüzde 50'nin altında bir artış olduğunu söyleyen Usta, "Biz şuan an itibari ile hazırız, eğitim anlamında ülkemizdeki ekonomik şartları göz önünde bulundurarak ders ücretlerinde yüzde 50'nin altında bir rakam yaptık. Biz zaten bire bir tatilcilerimiz ile temastayız. Bizim bütün hedefimiz kendi insanlarımızı kendi dağlarımızda tutabilmek. Eğitim anlamında çok iyi olduğumuz için çok hızlı ve bilinçli eğitimi verdiğimiz için yurt dışına gitmelerini istemiyoruz. Bir günlük kayak kiralama ücreti bin 300 lira. Tam gün kayaklar sizde oluyor. Geçtiğimiz yıl kayaklar bin liraydı, 300 lira üzerine ekleme yaptık. Kıyafet alt ve üst olarak bin lira yaptık. Bu sene tabi ki tavsiyemiz kendi kıyafetleri varsa kendi kıyafetleri ile gelsin tatilcilerimiz ama tamamlayıcı olarak zaten biz bu eksikleri gidermekteyiz. Skipass'lar günlük olarak bin 500 civarında açıklama yapmışlar. Sanırım onlar yüzde 60 civarında bir artış yapmışlar ama bu anlamda bizim gönlümüz çok rahat değil. Gönül isterdi biraz daha ekonomik şartlarda tutsalardı. Ama tabi ki biz bu şartları geride çekebiliriz, yeter ki insanlarımız kar yağsın dolu dolu tatile gelsin. Derslerimiz saatlik oluyor. Ders ücretleri 3 bin lira. 2 kişi ve üzeri olunca fiyat düşüyor. Ama 2 saatte kayak öğretiyoruz. Burada kayak öğrenirseniz, 10 yıl sonra geldiğinizde kaldığınız yerden devam ediyorsunuz. Hep söyleriz biz hızlı eğitim veriyoruz. 2 saatte kayak öğretiyoruz. Avrupa'da ise bizim 2 saatte verdiğimiz dersi 8 saatte veriyor" ifadelerini kullandı.

Pistlerin ışıklandırılması kış turizmi için önemli

Pistlere yapılacak ışıklandırma ile birlikte Uludağ'da kış turizminin kalitesinin arttırılabileceğini belirten Usta, "Uludağ Alan Başkanı ile de paylaştım, hızlandırmamız gereken şey ışıklandırma. Yani hiçbir dağımız ışıksız olmamalı, ışıklandırmadaki hedef günü uzatmak. İnsanlar ciddi paralar veriyorlar otellerde kalıyor, kayak kiralıyorlar, eğitime para veriyorlar ve burada onları mutlu edeceğimiz günü uzatırsak daha tatmin edici olacaktır. Uludağ'ın bir avantajı İstanbul'a, İzmir'e ve Ankara'ya yakınlığı. Tatilcilerimizin buraya geldiklerinde ciddi bir şekilde hakkını vererek buradan gitmelerini istiyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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