Ülker'den Tarihi Proje: İlk Maçım

Ülker, sporun kapsayıcılığı ve herkes için erişilebilir olması hedefinden hareketle hayata geçirdiği "Ülker İlk Maçım" projesiyle, daha önce hayatında hiç maça gitmemiş taraftarı tribüne davet ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sporun birleştirici gücüne dayanarak birçok işbirliği ve projede yer alan Ülker, bu kez futbol taraftarlarını, destekledikleri takımla buluşturmak için harekete geçti.

Ülker'in Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzon spor işbirliğiyle hayata geçirdiği proje kapsamında, daha önce statta maç izlemeyen taraftarlar, gönül verdiği takıma desteğini bu kez tribünden gösterme şansına kavuşacak.

Projeye katılmak isteyenler, "ulkerilkmacim.com" internet sitesinden 13 Haziran'a kadar başvurularını yapabilecek. Katılımcılar arasından dörder taraftar, çekilişle belirlenecek. Kurada ismi çıkanlar, 2025-2026 sezonunda belirlenecek karşılaşmalarda, birer misafirleriyle locada maç izleme deneyimi yaşayacak.

Proje, videolarla gündeme geldi

Proje, özellikle sosyal medyada takımıyla kurduğu bağla gündeme gelen ve daha önce stadyumda maç izleme fırsatı bulamayan kişilerle çekilen videolarla duyuruldu. Taraftarların ilk maç heyecanını anlatan videolar, hem kulüplerin hem Ülker'in dijital platformlarında yayınlandı.

Projenin duyurusuna ilişkin videolar, içerdikleri farklı hikayelerle öne çıktı. Görme engelli Fatih ve Bülbül Karadayı çifti, çocuklarıyla geldikleri Beşiktaş'ın Tüpraş Stadyumu'nda ilk maçlarını sesli anlatımla takip etti. Karadayı ailesine, Braille alfabesiyle basılan, hatıra niteliğinde "İlk Maçım" bileti de hediye edildi. Bütün köydeki su depolarını sarı-laciverte boyama sözü veren, Muş'un Mağalcık Köyü Muhtarı Mehmet Cebe'ye de önce Ülker Stadyumu'ndaki Fenerbahçe Müzesi gezdirildi. Cebe, ardından futbolcular ve teknik direktör Jose Mourinho imzalı formasıyla Fenerbahçe maçını izledi. "Biz, Galatasaray'la yaşayan bir aileyiz." ifadesiyle kulübüne desteğini gösteren Efe Akalın ise Galatasaray maçını RAMS Park'ta 3 yaşındaki oğlu Ege ve eşi Yasemin'le izledi. Hiç Trabzon'u görmeden Trabzon spor'u destekleyen Çankırılı Yaman kardeşler ise Trabzon spor karşılaşmasını 61 numaralı imzalı formalarıyla tribünden takip etti.

"Daha geniş kitlelere ulaşmayı amaçlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ülker Üst Yöneticisi (CEO) Özgür Kölükfakı, sporun toplumu bir araya getiren en temel taşlardan biri olduğu belirtti.

Ürettikleri, paydaşı ya da destekçisi oldukları projeler aracılığıyla spor platformunu kullanarak daha geniş kitlelere ulaşmayı, sporun içerdiği tüm olumlu değerleri topluma aktarmayı amaçladıklarına değinen Kölükfakı, şunları kaydetti:

"Buna katkı sunmak amacıyla, sevgisini yüreğinde taşıyan ama bu sevgiyi stadyumda gösterme imkanına kavuşamamış taraftarların, takımlarını statta desteklemelerini istedik. 'Ülker İlk Maçım' projesiyle, futbolumuzun lokomotifi 4 takımımızla, taraftarlara unutulmaz bir deneyim yaşatmayı hedefliyoruz. Bu projenin, spor kültürümüze, sporun birleştirici gücüne ve spor sevgisinin paylaşılmasına katkı sağlayacağına inanıyorum."