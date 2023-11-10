Ülker, 2023 yılında cirosunu 32 milyar TL'ye çıkardı

Gıda şirketi Ülker, 2023 yılının dokuz aylık döneminde Türkiye ve ihracat operasyonlarıyla büyümeye devam etti. Şirket cirosunu 32 milyar TL'ye ulaştırdı.

Ülker, bu yılın dokuz aylık döneminde hem Türkiye hem de ihracat ve yurt dışı operasyonlarıyla büyümeye devam etti. Şirket, cirosunu 32 milyar TL'ye ulaştırdı.

Ülker Bisküvi, 2023 yılının dokuz aylık dönemine ilişkin finansal performansını açıkladı. Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, 2023'un dokuz aylık döneminde cirosunu bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 67 artışla 32 milyar TL'ye ulaştırdığını, Türkiye operasyonunun ciro içindeki payının yüzde 65, ihracat ve yurt dışı operasyonunun ciro içindeki payının ise yüzde 35 olduğunu duyurdu.

Türkiye'de bisküvi ve çikolatada pazar liderliğini sürdürdüklerini dile getiren Ülker CEO'su Mete Buyurgan, " Ülker Bisküvi'nin dokuz aylık performansında bisküvi, çikolata ve kek kategorilerinin güçlü operasyonel performanslarının ve yeni lansmanlarımızın da etkisi oldu. Bölgemizde güçlü bir oyuncuyuz, bisküvi pazarında Suudi Arabistan ve Mısır'da liderliğimizi sürdürüyoruz. Kazakistan ve Orta Asya ülkelerinde de güçlü büyüme trendimiz devam ediyor Çevik yönetim anlayışımızın sağladığı güçle şirketimizi daha da ileri taşımak, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma vizyonuna katkı sağlamak için çalışıyoruz. Attığımız her adımda tüketicilerimiz odağımızda yer alıyor. Üretim, tedarik ve lojistik altyapımızı sürekli geliştirmeye çalışıyor; AR-GE, inovasyon ve dijitalleşme ile sürdürülebilirlik alanındaki yatırımlarımızı artırıyoruz. Bu başlıklar altında yakaladığımız başarı, şirketimizin büyüme rakamlarına da olumlu yansıyor. Cumhuriyet'imizin 100. yılında da büyüme performansımızı sürdürerek çalışanlarımız, tüketicilerimiz ve paydaşlarımıza katma değer sağlamaya devam ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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