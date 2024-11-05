"Ülke batıyor" diyen İhracatçılar Meclisi Başkanı geri adım attı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, yüksek faiz oranlarının ekonomi üzerindeki olumsuz etkisine dikkat çekerek "Ülke batıyor; yüzde 50 faiz oranıyla bir ülkenin ayakta kalması mümkün değil" çıkışında bulunmuştu.

SÖZLERİ BÜYÜK SES GETİRDİ

Gültepe'nin sözleri kamuoyunda geniş yankı uyandırırken bugün yaptığı yazılı açıklamada sözlerine açıklık getirdi. Gültepe, aslında firmaların zor durumda olduğuna vurgu yapmak istediğini belirtti.

YAZILI AÇIKLAMADA BULUNDU

Gültepe yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Röportajda, yüzde 50'yi aşan faiz oranlarıyla yatırım, üretim, istihdam ve nihayetinde ihracatın artırılmasının zor olduğunu vurgulamak istedim. İş dünyasında yüksek faiz beklentileri olumsuz etkiliyor, bu nedenle firmalar ciddi bir baskı altında. Konuyu açıklarken sehven 'ülke batıyor' dedim ancak aslında 'firmalar batıyor' demek istedim."

"İHRACATI ARTIRMA GAYRETİMİZ SÜRECEK"

Ayrıca Gültepe, ihracatçıların yaşadığı rekabet zorluklarını dile getirerek TİM olarak Türkiye ekonomisine katkı sağlamak için üretim, istihdam ve ihracatı artırma gayretlerinin süreceğini ifade etti.