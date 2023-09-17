2024-2026 Dönemi Yatırım Programı'na göre, hızlı tren projeleri, liman tamamlanmaları, hava seyrüsefer emniyeti ve lojistik merkezler öncelikli konular arasında yer alacak.

Ulaştırma yatırımlarının 3 yıllık yol haritası belli oldu.

AA muhabirinin 2024-2026 Dönemi Yatırım Programı hazırlıklarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nden yaptığı derlemeye göre, hızlı tren projelerinden Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, Ankara-Afyonkarahisar-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Halkalı- Kapıkule'ye öncelik verilecek.

İkinci hat yapımları, sinyalizasyon ve elektrifikasyon yatırımları, önemli yük merkezlerine iltisak hattı yapımı, hat kapasitesi ve verimliliği artıracak projeler ile raylı sistem araçlarının yerli üretimi de öncelikli konular arasında yer alacak.

Filyos Limanı, Doğu Akdeniz Ana Konteyner Limanı ve Çandarlı Limanı'nın tamamlanmasına birinci derecede ağırlık verilecek.

Elverişli konumlarda Ro-Ro limanlarının yapımına yönelik yatırımlar da önceliklendirilecek. Limanlardaki işlem, maliyet ve bürokratik süreçleri asgari düzeye indirmeye yönelik yatırım ve projelere öncelik tanınacak.

Hava seyrüsefer emniyetini artırıcı projelere de öncelik verilecek.

11. Kalkınma Planı'nda belirtilen öncelikli sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda trafik akış darboğazlarının giderilmesi, varlık yönetim sisteminin geliştirilmesi ve trafik akışının ihtiyaç duyulan hizmet seviyesinde sürdürülmesini sağlayacak yatırımlar ile kara yollarında trafik güvenliği yatırımları öncelikli konular arasında yer alacak. Ayrıca ortalama günlük ağır taşıt trafiği 1000 aracın üzerinde olan güzergahlarda bitümlü sıcak karışım kaplama (BSK) projeleri yapılacak.

Tamamlanma aşamasındaki otoyol ve bağlantı yolu projeleri ile mevcut otoyol sisteminin korunmasını ve etkin kullanımını sağlayacak, üstyapı iyileştirme, trafik güvenliği, köprü ve viyadüklerin onarımına yönelik projelere önem ve öncelik verilecek.

Çukurova, Batı Karadeniz ve Marmara bölgeleri başta olmak üzere mevcut ve yapımı devam eden lojistik merkezlerin standartları yükseltilecek. Yeni yapılacak yük ve lojistik merkezleri, talebin yüksek olduğu demir yolu koridorlarında planlanacak. Türkiye'nin lojistikte bölgesel açıdan daha etkin olması yönünde, lojistik maliyetleri ile işlem süre ve süreçlerinin azaltılmasını sağlayacak, ulaştırma türlerinin bütünleşmiş bir şekilde işletilmesini temin edecek, kombine taşımacılık uygulamalarını geliştirecek, ulaştırma planlamasında kalite ve güvenliği artıracak projeler ile Türkiye Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı sonuçları dikkate alınarak lojistik merkezleri ve üsleri yapımına öncelik tanınacak.?