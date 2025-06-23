Ulaştırma ve Kültür Bakanları, Turizmde İşbirliğini Güçlendirmek İçin Bir Araya Geldi

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya gelerek sektördeki gelişmeleri ve dünyada yaşanan olayları değerlendirdi. Uraloğlu, Türkiye'nin ulaştırmadan turizme her alanda yükselişi için işbirliğini sürdüreceklerini belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya geldi.

Uraloğlu, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

Bakan Ersoy ile dünyada yaşanan son olayları ve sektördeki gelişmeleri ele aldıklarını belirten Uraloğlu, "Ardından Havalimanı Yer Hizmetleri ve Havayolu İşletmecileri ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. Türkiye'nin ulaştırmadan turizme her alanda yükselişi için işbirliğimizi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Ekonomi
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