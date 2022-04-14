Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: 'İlk çeyrekte limanlarda elleçlenen yük miktarı 135 milyon tonu aştı'

KOCAELİ (İHA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bu yılın ilk çeyreğinde limanlarda elleçlenen yük miktarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,1 artarak 135 milyon 196 bin tona çıktığına dikkati çekti, aynı dönemde limanlarda elleçlenen konteyner miktarının da yüzde 4,6 artışla 3 milyon 187 bin TEU'ya yükseldiğini vurguladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün Yük ve Konteyner İstatistikleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Mart ayında limanlarda elleçlenen yük miktarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 artarak 46 milyon 223 bin ton olarak gerçekleştiği ifade edilen açıklamada, ilk çeyrekte elleçlenen yük miktarının da yüzde 9,1 artarak 135 milyon 196 bin ton olduğu belirtildi.

İthalat amaçlı boşaltmalar yüzde 5,1 arttı

"Mart ayında limanlarımızda gerçekleştirilen ihracat amaçlı yükleme miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 artarak 13 milyon 574 bin ton, ithalat amaçlı boşaltma miktarı ise yüzde 5,1 artarak 20 milyon 607 bin ton olarak gerçekleşti" denilen açıklamada, dış ticaret taşımalarının da aynı dönemde yüzde 4,4 artarak 34 milyon 182 bin tona yükseldiğine dikkat çekildi. Transit yük taşımalarının yüzde 7,5 artışla 6 milyon 671 bin ton olduğunun altı çizilen açıklamada, kabotajda taşınan yük miktarının 5 milyon 370 bin ton ile yüzde 12,4 artış gösterdiği belirtildi.

En fazla yük elleçleme Kocaeli Liman Başkanlığı'nda yapıldı

Kocaeli Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde toplam 7 milyon 184 bin ton yük elleçlemesinin gerçekleştiği ifade edilen açıklamada, Kocaeli Liman Başkanlığını; Aliağa ve İskenderun Liman Başkanlıklarının takip ettiği vurgulandı. Elleçleme miktarına göre en fazla artışın ham petrol yük cinsinde olduğu belirtilen açıklamada, bunu motorin ve hurda demir yük cinslerinin izlediği kaydedildi. Denizyolu ile en fazla ihraç edilen yük cinsinin de Portland Çimento olduğunun altı çizilen açıklamada, "Mart ayında Ham Petrol limanlarımızda elleçlenen ithalat yükleri içerisinde 2 milyon 621 bin ton ile ilk sırayı aldı. Bunu, 2 milyon 150 bin ton ile hurda demir ve 1 milyon 547 bin ton ile taşkömürü (Briketlenmemiş) yük cinsleri izledi. Denizyolu ile yapılan ihracatta en fazla yük elleçlemesi 1 milyon 553 bin ile Amerika'ya yapılan taşımalarda gerçekleşti. Amerika'yı; İtalya'ya ve İspanya'ya yapılan taşımalar izledi. İthalatta en fazla yük elleçlemesi 3 milyon 747 bin ton ile Rusya'dan yapılan taşımalarda gerçekleşti" değerlendirmelerinde bulunuldu.

Transit konteyner elleçlemeleri yüzde 6,2 arttı

"2022 yılı Mart ayında limanlarımızda elleçlenen konteyner miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 artarak 1 milyon 68 bin TEU olarak gerçekleşti" denilen açıklamada, Ocak-Mart döneminde ise limanlarda elleçlenen konteyner miktarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 artarak 3 milyon 187 bin TEU olarak gerçekleştiğinin altı çizildi. Mart ayında limanlarda elleçlenen dış ticarete konu konteyner miktarının yüzde 0,3 azalarak 812 bin 620 TEU olduğu belirtilen açıklamada, "Mart'ta limanlarımızda gerçekleştirilen ihracat amaçlı konteyner yüklemeleri yüzde 3,3 artarak 417 bin 336 TEU'ya çıkarken, ithalat amaçlı konteyner boşaltmaları ise yüzde 3,8 azalarak 395 bin 283 TEU oldu. Elleçlenen transit konteyner miktarı yüzde 6,2 artarak 185 bin 505 TEU'ya yükseldi. En fazla konteyner elleçleme Ambarlı Liman Başkanlığı idari sınırlarında gerçekleşti. Ambarlı Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde toplam 244 bin 364 TEU konteyner elleçlendi. Ambarlı'yı; Kocaeli ve Mersin Liman Başkanlıkları takip etti. En fazla konteyner elleçlemesi Mısır ile yapılan taşımalarda gerçekleşti. Denizyolu ile yapılan en fazla ihracat amaçlı konteyner yüklemesini 59 bin 18 TEU ile Mısır'a giden konteynerler oluşturdu. En fazla konteyner boşaltmasını da yine Mısır'dan gelen konteynerler oluşturdu" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi