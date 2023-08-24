Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Çanakkale'deki orman yangını nedeniyle çift yön geçici olarak askıya alınan Çanakkale Boğazı gemi trafiğinin, saat:...
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Çanakkale'deki orman yangını nedeniyle çift yön geçici olarak askıya alınan Çanakkale Boğazı gemi trafiğinin, saat: 11.00'den itibaren güney-kuzey tek yön olarak açılması planlanmaktadır.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: " Çanakkale'deki orman yangını nedeniyle çift yön geçici olarak askıya alınan Çanakkale Boğazı gemi trafiğinin, saat: 11.00'den itibaren güney-kuzey tek yön olarak açılması planlanmaktadır." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi