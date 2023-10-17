Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Trabzon ve Samsun'daki raylı sistem projelerini hayata geçirecek
Ekonomi Haberleri
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Trabzon ve Samsun'daki raylı sistem projelerine dair bazı işleri devraldı. Cumhurbaşkanı Kararı ile hayata geçirilen bu projeler, ulaşım altyapısının geliştirilmesine katkı sağlayacak.
Bursa, Kocaeli, Sakarya, Trabzon ve Samsun'daki raylı sistem projelerine dair bazı işleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı hayata geçirecek.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, Bakanlık, "Bursa Üniversite-Görükle Uzatma Hattı", "Kocaeli Kuzey Hafif Raylı Sistem Hattı 1. Aşaması", "Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait Adapazarı-Serdivan Raylı Sistem Hattı", "Trabzon Raylı Sistem Hattı", "Samsun Raylı Sistem Hatları Araç Alımı" işlerini devraldı.