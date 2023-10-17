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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Trabzon ve Samsun'daki raylı sistem projelerini hayata geçirecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Trabzon ve Samsun'daki raylı sistem projelerine dair bazı işleri devraldı. Cumhurbaşkanı Kararı ile hayata geçirilen bu projeler, ulaşım altyapısının geliştirilmesine katkı sağlayacak.