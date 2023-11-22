Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, AR-GE projelerine yüzde 100 destek verecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, kamu kurum/kuruluşları ve üniversitelerle yürüttüğü ulaştırma alanındaki AR-GE projelerine yüzde 100'e kadar destek verecek. Bakanlık tarafından yayımlanan yönetmelikle destekleme imkanı sağlanacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, kamu kurum/kuruluşları ve üniversitelerle yürüttüğü ulaştırma alanındaki AR-GE projeleri yüzde 100'e kadar desteklenebilecek.

Bakanlık tarafından hazırlanan Araştırma Geliştirme Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Bakanlığın kamu kurum/kuruluşları ve üniversitelerle ulaştırma alanında yürüttükleri AR-GE projelerine yüzde 100'e kadar destek verilebilecek.