Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 30 Ağustos zaferinin, Türk milletinin vatanına, bayrağına ve bağımsızlığına olan sarsılmaz bağlılığının en güçlü nişanesi olduğunu bildirdi.

Uraloğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Bugünün vatanın bağımsızlığı için canlarını feda eden kahramanların Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde Dumlupınar'da elde ettiği eşsiz zaferin yıl dönümü olduğunu anımsatan Uraloğlu, milletin bağımsızlık ve özgürlük aşkıyla yazdığı destansı zaferi büyük gurur ve coşkuyla kutladıklarını belirtti.

Uraloğlu, 30 Ağustos'un, Türk milletinin birlik ve beraberlik ruhunun tüm dünyaya ilan edildiği şanlı bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ağustos, tarihimiz boyunca Malazgirt'ten Çaldıran'a, Mercidabık'tan Sakarya'ya nice zaferlerle taçlanmış bir aydır. 30 Ağustos 1922'de kazanılan büyük zafer, işgal altındaki vatan topraklarını düşmandan arındırarak İstiklal Savaşı'mızı muhteşem bir başarıyla taçlandırmış ve Cumhuriyetimizin temellerini atmıştır. Bu zafer, aziz milletimizin vatanına, bayrağına ve bağımsızlığına olan sarsılmaz bağlılığının en güçlü nişanesidir."

"Türkiye'nin jeostratejik gücünü tüm dünyaya kanıtladık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bakanlık olarak bu kutlu mirasa sahip çıktıklarını aktaran Uraloğlu, "Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin ötesine taşımak için durmaksızın çalışıyor, milletimizin birliğini ve beraberliğini güçlendiren dev eserlerle ülkemizin dört bir yanını donatıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, 22 Ağustos'ta temelini attıkları Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı ile bu aya yakışır, ülkeye zafer tadında büyük bir eser daha kazandırmak için çalışmalara başladıklarını bildirdi.

Bu projenin Zengezur Koridoru'nun kapısını ardına kadar açan, Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan'ı birleştiren bir barış ve refah köprüsü olduğunun altını çizen Uraloğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliğinde, Türkiye'nin jeostratejik gücünü bir kez daha tüm dünyaya kanıtladık. Vatanımızın güçlü yarınlarına ışık tutan kalıcı bir miras bıraktık." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı daha da anlamlı kılmak için bakanlığa bağlı Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metrosunun gün boyunca ücretsiz hizmet vereceğini hatırlattı.

Bu hatların vatandaşlara hızlı, konforlu ve ekonomik ulaşım imkanı sunarak bayram coşkusunun paylaşılmasını sağlayacağına işaret eden Uraloğlu, şunları paylaştı:

"Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. Milletimizin birliğini ve vatanımızın bekasını çelikten bir kale gibi korumaya devam edeceğiz. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun."