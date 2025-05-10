Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu "5. Arsin-Santa-Taşköprü Yol Bisikleti Yarışları"nın startını verdi

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "5. Arsin-Santa- Taşköprü Yol Bisikleti Yarışları" ve "Halk Bisikleti Festivali" yarışlarını başlattı.

Arsin ilçe merkezinde yarışların başlayacağı sahil güzergahındaki alanda konuşan Bakan Uraloğlu, ilçeden başlayan Santa ve Taşköprü arasındaki güzergahın ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu söyledi.

Uraloğlu, organizasyonun spora verilen önemi gösterdiğini dile getirerek "Özellikle bisiklet sadece spor olmaktan günümüzde çıkmıştır; çok önemli bir ulaşım aracıdır. Bu etkinlikle beraber biz bisiklet sporunu teşvik edeceğiz, bu vesileyle daha sağlıklı olacağız. Aynı zamanda da bir ulaşım aracı olarak da bisikleti biraz daha tanıtmış ve teşvik etmiş olacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turnuvası'nda çok güzel ortak organizasyonlar yaptıklarını hatırlatan Uraloğlu, "İnşallah bunu da eklersek Bakanlığımızın adına, belediyelerimizin, valiliğimizin adına üstümüze ne düşüyorsa biz de onu yapmaya hazır olacağız." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, etkinliğin aynı zamanda Santa Harabeleri, Yanbolu Vadisi ve Taşköprü'nün tanıtımına katkı sağlayacağını, dereceye girenlere Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Bisiklet Fedarasyonu'nun çeşitli hediyeleri olacağını kaydetti.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım da bisiklet kullanmanın sağlıklı bir yaşamı getirmesinin yanı sıra kalabalık araç trafiğinde ulaşımı daha rahat sağlayabildiğini belirtti.

Bisikletin dünyanın pek çok ülkesinde çok etkin bir şekilde kullanıldığına işaret eden Vali Yıldırım, bisikletin daha etkin kullanılabilmesi için bu tür yarışmaların vesile olacağını aktardı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Sedat Fırat ise farklı şehirlerden 152 sporcunun katıldığı yarışlarda, üç ayrı kategoride 15-24 yaş arasındaki sporcuların mücadele edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde 60'ıncı CumhurbaşkanlığıTürkiye Bisiklet Turu'nu gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını aktaran Fırat, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin büyük ve önemli bir organizasyonu olan bu tur, tüm dünyada büyük takdir toplayan çok önemli bir organizasyon olması nedeniyle de tüm spor otoritelerinin takdirini toplamıştır. Bugün de burada aynı şekilde sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a ve bugün burada bizlere şeref vererek katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'na ve Sayın Valimize, belediye başkanlarımıza özellikle teşekkür etmek istiyorum."

AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Arsin Belediye Başkanı Hamza Bilgin'in de konuşma yaptığı programda, "5. Arsin-Santa-Taşköprü Yol Bisikleti Yarışları" ve "Halk Bisikleti Festivali"nin startını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu verdi.