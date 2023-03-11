Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Besni'de incelemelerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Besni ilçesinde ziyaret ve inceleme gerçekleştirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Besni ilçesinde ziyaret ve inceleme gerçekleştirdi.

Yeni Besni Mahallesi'ndeki Besni Şire Pazarını ziyaret eden Karaismailoğlu, esnafla sohbet etti. Esnafın taleplerini dinleyen Karaismailoğlu, İlçe Stadyumu'nda oluşturulan çadır kenti gezdi, çocuklara oyuncak hediye etti.

Karaismailoğlu, Adıyaman - Besni kara yolunda yapımı süren viyadüklerde de inceleme yaptı.