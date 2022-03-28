Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Antalya Havalimanı Projesini kazanan konsorsiyumun kira bedelinin 2 milyar 138 milyon avroluk ilk... - Haberler

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Antalya Havalimanı Projesini kazanan konsorsiyumun kira bedelinin 2 milyar 138 milyon avroluk ilk...

AA - Uğur Aslanhan - Ekonomi
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Antalya Havalimanı Projesini kazanan konsorsiyumun kira bedelinin 2 milyar 138 milyon avroluk ilk...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Antalya Havalimanı Projesini kazanan konsorsiyumun kira bedelinin 2 milyar 138 milyon avroluk ilk taksidini (peşinat) ödediğini bildirdi.

ANTALYA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Antalya Havalimanı Projesini kazanan konsorsiyumun kira bedelinin 2 milyar 138 milyon avroluk ilk taksidini (peşinat) ödediğini bildirdi

AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi

Adil Karaismailoğlu, Antalya, Ekonomi, Haberler

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