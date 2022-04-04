Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, 37,5 kilometrelik Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattında yüzde 98 ilerleme kaydettiklerini...
AA - Uğur Aslanhan - Ekonomi
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, 37,5 kilometrelik Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattında yüzde 98 ilerleme kaydettiklerini bildirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, 37,5 kilometrelik Gayrettepe- İstanbul Havalimanı metro hattında yüzde 98 ilerleme kaydettiklerini bildirdi.
AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi