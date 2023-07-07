Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İşçilere Kazanımlar Sağlayacak Protokol İmzaladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatları ile Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) işçileri için önemli bir protokol imzaladı. İmzalanan protokolle işçilerin taban ücretleri, ücret zamları, sosyal yardımları ve diğer özlük haklarında kazanımlar sağlanacak.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatlarında çalışan 1060 işçimizle Karayolları Genel Müdürlüğü'müzde (KGM) çalışan 18 bin 534 işçimiz için önemli bir andayız. İmzalanan protokolle, işçilerimizin taban ücretleri, ücret zamları, sosyal yardımları, maktu ödemeleri, diğer özlük ve yan haklarında hatırı sayılır kazanımları olacak" dedi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, KGM'de düzenlenen '20'nci Dönem İşletme Düzeyi Toplu İş Sözleşmesi İmza Töreni'ne katıldı. Bakan Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatları ile KGM işçileri için önemli bir gün olduğunu belirterek, "İşçi kardeşlerimizin 20'nci Dönem Toplu İş Sözleşmeleri İmza Töreni'ni gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısını inşa eden yatırımcı bir bakanlığın mensupları olarak personelimize verdiğimiz değer ve sağladığımız imkanların onlar için ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Sizlerin çalışma azmini ve motivasyonunu yükselttiği gibi bakanlığımızın kurumsal kimliğinin güçlenmesinde de büyük rol oynadığını çok iyi biliyoruz. Her daim nihai amacımız, birimlerimizde çalışan tüm mensuplarımızın çalışma verimini en üst seviyeye çıkarmaktır. Alın terinin karşılığı sadece teşekkür olamaz" ifadelerini kullandı.