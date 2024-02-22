Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Şanlıurfa'da önemli bir ticaret koridorunun hayata geçirileceğini açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bütün Uzak Doğu'dan gelecek, bütün ticaret yüklerinin ülkemiz üzerinden Avrupa'ya gitmesiyle ilgili FAV Limanı'ndan başlayıp Ovaköy'e, oradan Şanlıurfa'ya, oradan Kapıkule Sınır Kapısı'na kadar Ege Denizi'ne, Karadeniz'e ve Akdeniz'e açılacak olan çok önemli bir koridoru hayata geçireceğiz." dedi.

Bakan Uraloğlu, kentteki temasları kapsamında Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü şantiyesine geçerek deprem konutlarının bağlantı yollarını, rezerv alanların imal yollarını ve altyapı işlerini yerinde inceledi, süreçle ilgili bilgi aldı.

Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, "maaşlar bankaya yatacak mı" endişesi taşıyan Türkiye'den bugün 2053 ve 2071'leri planlayan bir Türkiye'ye gelindiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde daha güzel işler yapmaya devam edeceklerinin altını çizen Bakan Uraloğlu, Şanlıurfa'daki Şehir Hastanesi Kavşak Projelendirme Alanı'yla, Ballıkaya Kavşağı Proje Alanı'nda incelemede bulunduklarını ifade etti.

Bakan Uraloğlu, Urfa Ray projesinde de Büyükşehir Belediyesinin kesin projesini bitirmesinin ardından onun yapımına ilişkin programı gerçekleştireceklerini belirtti.

Türkiye'nin doğu ile batı arasında çok stratejik bir noktada olduğunu aktaran Bakan Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Artık dünya ticareti sadece doğu-batı koridorunda değil, doğu-batı koridorunu destekleyen kuzey-güney koridorlarının da çok ciddi bir şekilde ilerlediğini, gündem olduğunu biliyoruz. Bütün Uzak Doğu'dan gelecek, bütün ticaret yüklerinin ülkemiz üzerinden Avrupa'ya gitmesiyle ilgili FAV Limanı'ndan başlayıp Ovaköy'e, oradan Şanlıurfa'ya, oradan Kapıkule Sınır Kapısı'na kadar Ege Denizi'ne, Karadeniz'e ve Akdeniz'e açılacak olan çok önemli bir koridoru hayata geçireceğiz. Bu tabii Şanlıurfa'nın bütün ticaretini, bütün istihdamını her şeyini etkileyecek, geliştirecektir. Burada sadece bir ulaşım projesi de konuşmuyoruz. Hem otoyol, hem demir yolu birinci derecede demir yolu olmak üzere bunun altını çiziyorum. Enerji nakil hatları ve iletişim hatları da beraberinde olacak. Bununla ilgili Irak tarafının projeleri bitmek üzere. Bizim tarafın projelerinin bir kısmı bitti, bir kısmı devam ediyor. Bu sene içerisinde özellikle Irak tarafında birazcık daha ön alıp, başlamayla ilgili gayretlerimiz devam ediyor. Türkiye'de de onun eş zamanlı olarak başlayarak biz bu projeleri yürütmüş olacağız. Dediğim gibi bölgenin gelişimine, kalkınmasına çok önemli bir katkı sağlayacaktır."

Depremden etkilenen Şanlıurfa'da kalıcı konutların bağlantı yollarının yapımı işinin Cumhurbaşkanının talimatıyla Karayolları Genel Müdürlüğüne verildiğini anımsatan Uraloğlu, "Burada da inşallah kalıcı konutların bitmesiyle beraber eş zamanlı olarak yolları da bitirme gayreti içerisindeyiz. Bütün şantiyeler kuruldu, personel makine parkı burada. Hava şartlarının imkan verdiği bütün imalatları da yapıyoruz. Bu şekilde Şanlıurfa'daki deprem yaralarını da inşallah ortadan kaldırmış olacağız." dedi.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ ise Bakan Uraloğlu ile Şanlıurfa'da yapılan çalışmaların değerlendirildiğini ve bazı çalışmaların ise yerinde görüldüğünü söyledi.

Şanlıurfa'nın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının adeta seferberlik anlayışıyla çalıştığı illerden biri olduğunu aktaran Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun için değerli Bakanımıza, şahsım ve Şanlıurfalı hemşehrilerim adına şükranlarımızı sunuyoruz. Tabii bugün değerli Bakanımız Şanlıurfa'mız için son derece kıymet atfettiğimiz önemli müjdeler de verdi. Bir yandan Urfa Ray projesini Büyükşehir Belediyemizle dayanışma içerisinde yeni dönemde hayata geçirecekleri müjdesini verirken öte yandan yüksek hızlı tren projesinin Şanlıurfa-Gaziantep kısmı ve Şanlıurfa-Mardin kısmıyla ilgili de bizleri sevindiren önemli açıklamalarda bulundu. ve bu proje bitti ama yapım sürecinin yakın bir zamanda başlayacağının müjdesini de kendinden almış olduk. Tabii belki en önemlisi burada dikkatleri çekmek isterim. Irak'ın FAV Limanı'ndan, Ovaköy üzerinden Türkiye'ye gelecek bir hat. Esasında orta koridoru Türkiye'ye bir de Körfez üzerinden bağlayacak bir ticaret yolu veyahut da büyük bir refah yolu diyelim."

Bakan Uraloğlu, beraberindeki TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca gençlere yönelik düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri"nin yapıldığı Şanlıurfa Fuar Merkezi'ne geçti.

Bakan Uraloğlu, Anadolu Ajansının standını ziyaret ederek, buradaki AA personelleriyle görüştü ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Bakan Uraloğlu, fuar alanı içerisindeki gençlerle de sohbet etti.