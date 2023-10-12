Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünellerini 1 yılda 3 milyon 29 bin 444 araç kullandı.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünellerini 1 yılda 3 milyon 29 bin 444 araç kullandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünellerini 1 yılda 3 milyon 29 bin 444 araç kullandı. Zamandan ve akaryakıttan toplam 309 milyon lira tasarruf elde edildi" dedi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi