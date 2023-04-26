Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, '7. e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi'nde konuştu Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türkiye'de dijital dönüşümün hızla devam ettiğini belirterek, toplam nüfus içinde aktif sosyal medya kullanıcı oranının yüzde 81 ile dünya ortalamasının üzerinde seyrettiğini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türkiye'de dijital dönüşümün hızla devam ettiğini belirterek, toplam nüfus içinde aktif sosyal medya kullanıcı oranının yüzde 81 ile dünya ortalamasının üzerinde seyrettiğini söyledi.

"Siber Tehditler ve Hibrit Savaş 2.0" temasıyla düzenlenen "7. e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi", Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) gerçekleştirildi.

Sayan, açılışta yaptığı konuşmada, son 30 yıllık süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerinin baş döndürücü bir hızla hayatın tüm alanlarına derinden sirayet ettiğini dile getirdi.

"İnternette geçirdiğimiz süre günlük 8 saate ulaşmış durumda"

Bugün dünyayla paralel yol alan Türkiye'de dijital dönüşümün hızla devam ettiğini bildiren Sayan, şu ifadeleri kullandı:

"İnternette geçirdiğimiz süre günlük 8 saate ulaşmış durumda. Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 59'u aktif sosyal medya kullanıcısı iken ülkemizde bu oran yüzde 81'e ulaştı ve dünya ortalamasının üzerinde seyrediyor. Gururla ifade etmeliyim ki ülkemiz dünyanın içinden geçtiği dijital dönüşüm çağında haberleşme sektöründeki iddiasını her geçen gün artırıyor."

Sayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Milli Teknoloji Hamlesi" doğrultusunda haberleşme sektöründe gerçekleştirilen güçlü ve büyük yatırımların her geçen gün daha da kararlı adımlarla inşa edildiğini, teknoloji alanındaki yeniliklerin "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla insanların kullanımına sunulduğunu söyledi.

Türkiye'nin bugün yerli ve milli uydularla yerli elektrikli otomobili konuştuğuna dikkati çeken Sayan, Türksat 5A ve 5B'den sonra 6A'yı da bu yıl uzaya fırlatmayı planladıklarını hatırlattı.

Sayan, Bakanlık desteğiyle kurulan Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezinin yurt içi ve dışı kaynaklı siber tehditleri önlemede önemli bir rol üstlendiğine işaret etti.

Seçim güvenliği vurgusu

Sayan, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak "Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi"ne yaklaşık 2,5 hafta gibi kısa bir süre kaldığını hatırlattı.

Bakanlık olarak, başta BTK olmak üzere millet iradesinin manipülasyondan uzak bir şekilde sandığa yansıması adına canla başla çalıştıklarını belirten Sayan, bu noktada özellikle sosyal medya platformlarına da büyük iş düştüğünü dile getirdi.

Sayan, bazı sosyal medya şirketlerinin proaktif yaklaşım sergileyerek seçim öncesi ve sonrasıyla, seçim gününe dair ne tür tedbirler aldıklarını kamuoyuna açıkladıklarını ifade ederek, bu girişimleri ve proaktif yaklaşımları takdirle karşıladığını söyledi.

Özellikle seçim dönemlerinde, bu tür şirketler başta olmak üzere Türkiye'de hizmet veren tüm aktörlerin çok daha müteyakkız ve proaktif olmalarını beklediklerini vurgulayan Sayan, seçimin adil ve güvenli bir ortamda gerçekleşmesi için sosyal medya şirketlerinden daha büyük ihtimam beklediklerini bildirdi.

Sayan, bugün açılışı gerçekleştirilecek Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'na da değindi. Hattın 2 il arasındaki ulaşımı 2 saate indireceğine işaret eden Sayan, "Cumhurbaşkanı'mız, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'mızın projelerini birer birer açmaya devam ediyor." dedi.