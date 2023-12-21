Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan: İletişimde 5G'ye Yerlilik Hedefi

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, iletişimde 5G'ye en az yüzde 50 yerlilikle girmek istediklerini ve bunun çalışmalarını yaptıklarını bildirdi.

Türkiye Bilişim Derneğinin (TBD) 40'ıncısını düzenlediği Ulusal Bilişim Kurultayı, "Doğal Afetlerde Dayanıklı Bilişim Ekosistemi" temasıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda gerçekleştirildi.

Sayan, kurultayın açılışında yaptığı konuşmada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının özverili çalışmalarıyla başlatılan "yeniden inşa süreci"nin devam ettiğini söyledi.

Dünya genelinde yoğun nüfus ve yapılaşmayla birlikte afetlerin sayısının ve sıklığının her geçen gün arttığına işaret eden Sayan, "Doğal afetleri, mutlak şekilde öngörmek ve kontrol etmek mümkün gözükmemekle birlikte risk yönetimi temelli bir yaklaşımla oluşabilecek zararları en aza indirmek ve afetleri yönetilebilir olarak ele almak önem kazanıyor. Kentsel alanların afet riski söz konusu olduğunda, çarpan etkisi oluşturması nedeniyle etkin bir afet yönetimi kaçınılmaz bir gerçektir. Sürdürülebilir, uzun vadede etkin, çok paydaşlı ve disiplinler arası biçimde veriye dayalı olarak sürecin yönetilmesi önem arz ediyor." dedi.

Bilişim teknolojilerinin de olası afetlerin öngörülmesi ve bunlara hazırlıklı olunmasına imkan sağladığını ifade eden Sayan, afetler karşısında bilgi teknolojilerinin kullanımının gerekliliğine yönelik farkındalığın arttığını ancak bilgi teknolojilerine ve yapay zeka uygulamalarına beklenen düzeyde başvurulmadığını bildirdi.

Sayan, kişiler ve kurumlar arasında iletişimi kolaylaştıran sosyal medya araçlarının yaygın kullanımının afet yönetimi açısından önem kazandığına dikkati çekerek, yerli ve milli uygulamaların önemine değindi.

2016'da yapılan 4.5G ihalesinde yüzde 1 seviyesinde olan yerlilik oranının bugün yüzde 30'ları aştığını vurgulayan Sayan, şunları ifade etti:

"5G'ye en az yüzde 50 yerlilikle girmenin hesaplarını yapıyoruz ve bunun çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Bilgi teknolojileri sektörünün hizmet ve yazılım alt sektörlerinde yerli üretim payının yüzde 75'leri bulduğunu paylaşmaktan gurur duyuyorum. Cumhurbaşkanı'mızın altını çizdiği Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu çerçevesinde ' Türkiye Yüzyılı'na yaraşır şekilde her alanda yüksek teknoloji ürünlerini ülkemizde yerli ve milli imkanlarla üretebilmek temel hedefimiz."

"Dijital dönüşüm, sağlıkta yeniliklere imkan verdi"

Sağlık Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz da dünyada siyasi bağımsızlığın, teknolojik bağımsızlıktan geçtiğini söyledi. Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde, 'Tam Bağımsız Türkiye' hedefiyle birçok alanda başlatılan Milli Teknoloji Hamlesi ve Dijital Türkiye Vizyonu kapsamında Türkiye Yüzyılı dönemi, yeni teknolojileri üreterek gelişen ve dönüşen ülkemizin teknoloji geliştirme konusunda küresel merkez haline geleceği bir dönem olacaktır. Dijital dönüşüm, sağlık alanında da önemli yeniliklerin sağlanmasına imkan verdi. Bu dönüşüm, sağlık hizmetlerinin sunumunda, erişiminde, hatta hasta-hekim ilişkilerinde devrim niteliğinde gelişmelere yol açtı." diye konuştu.

Türkiye'de afetlerin ortaya çıkardığı olumsuz durumların önlenebilmesi için tüm kurumlar ve vatandaşların birlikte uyumlu ve sistemli hareket etmesi gerektiğini beliren Yılmaz, Bakanlığın başlattığı Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında kayıtların elektronik ortamda tutulması ve afetlerden korunabilmesi amacıyla dijitalleşmenin arttığını dile getirdi.

Yılmaz, afet anlarında yaşanan duruma müdahale ve destek için yeni sistemler geliştirildiğini, bu sayede sağlık hizmetlerinin etkili, verimli ve uygun şekilde organize edilmesi, sunulması ve bu acil durum hizmetleri için gerekli teknik altyapı çalışmalarının sağlanmasının amaçlandığını ifade ederek, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hastanelerin hasardan kaynaklanan bilişim altyapı ihtiyaçlarını tespit etmek ve gerekli uygulamaları acil ihtiyaçlara yönelik geliştirmek için çalıştıklarını söyledi.

Bilişimde muhtemel depremlere hazırlık

TBD Başkanı Rahmi Aktepe de yaklaşık 10 milyon vatandaşı doğrudan etkileyen deprem felaketinin üzerinden çok az zaman geçtiğine işaret ederek, yeni gündemlerinin muhtemel İstanbul depremi olduğunu, bu konuda dernek olarak çalışmalar yaptıklarını bildirdi. Aktepe, "Asrın felaketinde bilişimde büyük sıkıntılar yaşadık. Aynı zamanda bilişim teknolojileri hayat kurtarırken bir yandan da kötü niyetli kişiler toplumu demoralize ederek büyük yaralara yol açtı." dedi.

Açılışın ardından bilişim sektörüne hizmet verenlere "Yaşam Boyu Hizmet" ve "İnovasyon Ekosistemine Katkı" ödülleri takdim edildi.