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Ulaştırma Bakanlığı, Doğu Ekspresi biletlerinin yanıltıcı pazarlamaya karşı uyarıyor

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bazı seyahat acentelerinin Doğu Ekspresi biletlerini Turistik Doğu Ekspresi gibi pazarlamaya çalıştığını belirterek vatandaşları uyardı. Bakanlık, bilet satış yetkisi olmayan acentelerin biletlerinin iptal edileceğini ve TÜRSAB'a bildirileceğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bazı seyahat acentelerinin "Doğu Ekspresi" biletlerini, yeni sezon seferlerine 11 Aralık'ta başlayacak olan "Turistik Doğu Ekspresi" biletleri gibi pazarlamaya çalıştıklarını belirterek vatandaşları uyardı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun Turistik Doğu Ekspresi'ni 11 Aralık'ta Ankara'dan Kars'a gerçekleştirilecek ilk seferine uğurlayacağı ifade edildi.

Açıklamada, Turistik Doğu Ekspresi için bilet satış yetkisi olmayan bazı seyahat acentelerinin Doğu Ekspresi biletlerini, Turistik Doğu Ekspresi bileti gibi pazarlamaya çalıştıkları bildirildi.

Söz konusu acentelerin bireysel satış kanallarından aldıkları biletlerin iptal edileceği ve bu acentelerin Türkiye Seyahat Acentaları Birliğine (TÜRSAB) bildirileceği ifade edildi.

Vatandaşlardan, Ankara ile Kars hattındaki seyahatlerini planlarken Doğu Ekspresi ve Turistik Doğu Ekspresi trenleri arasındaki farklılığa dikkat etmelerinin istenildiği açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Ankara ile Kars hattında pulman ve kuşetli vagonlardan oluşturulan Doğu Ekspresi her gün karşılıklı sefer yapıyor ve 1300 kilometrelik Ankara ile Kars güzergahında 53 istasyonda duruşu bulunuyor. Bu trenin tüm biletleri bir ay öncesinden bireysel satışa sunuluyor. Bu tren için herhangi bir seyahat acentesinin turistik amaçlı tren turu satış yetkisi bulunmuyor.

Ankara'dan pazartesi, çarşamba, cuma günlerinde ve Kars'tan çarşamba, cuma ve pazar günlerinde hareket edecek şekilde seferlerine başlayacak olan Turistik Doğu Ekspresi ise turizm amaçlı özel bir tren olup, Ankara ile Kars yönünde Erzincan ve Erzurum'da, Kars ile Ankara yönünde ise İliç, Divriği ve Sivas'ta yaklaşık 3'er saatlik duruşlar yapıyor. Turistik Doğu Ekspresi tren bilet satışlarının ise yaklaşık yüzde 35'i TCDD Taşımacılık tarafından 1 ay öncesinden bireysel satışa sunulurken diğer vagonlarının satış hakları ise TÜRSAB tarafından yetkilendirilmiş seyahat acentelerine kura ile verildi."

TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından vatandaşların seyahat ihtiyaçlarını karşılamak üzere her gün sefer yapan Doğu Ekspresi biletlerinin turistik amaçlı satış haklarının herhangi bir seyahat acentesine verilmediği belirtilen açıklamada, bu kapsamda, www.tcddtasimacilik.gov.tr web sitesinde Turistik Doğu Ekspresi için bilet satış yetkisi olan seyahat acentelerinin ilan edildiği, bunların dışındaki seyahat acentelerine itibar edilmemesi gerektiği bildirildi.

Turistik Doğu Ekspresi tur fiyatlarının acentelerin sunduğu hizmete göre değiştiği belirtilen açıklamada, yetkili seyahat acentelerinin tur paketlerini tura katılanların duruş noktaları, doğal, tarihi ve kültürel yerleri gezmeleri, yeme-içme ihtiyaçları ile Kars'ta konaklamaları gibi ihtiyaçlara göre planladığı ve buna göre fiyat belirlediği ifade edildi. Bu hizmetler konusunda TCDD Taşımacılık'ın herhangi bir tasarrufu bulunmadığı, TCDD Taşımacılık'ın sadece Turistik Doğu Ekspresi seferinden sorumlu olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Ekonomi

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