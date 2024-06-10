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Ulaştırma Bakanı Yusufeli Merkez Viyadüğü'nü trafiğe açacak

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yusufeli Baraj köprülerinin son halkası olan Yusufeli Merkez Viyadüğü'nü yarın hizmete açacaklarını bildirdi. Viyadük ile yeni Yusufeli ilçesi ve çevre köyler ile Artvin arası ulaşım mesafesi kısalacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yusufeli Baraj köprülerinin son halkası olan Yusufeli Merkez Viyadüğü'nü yarın hizmete açacaklarını bildirdi.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, "çelik orthotropic köprü" olarak projelendirilen Yusufeli Merkez Viyadüğü'nün itme-sürme yöntemiyle yapıldığını bildirdi.

Yusufeli Barajı'nın yapımı dolayısıyla Yusufeli ilçe merkezi ve 7 köyün taşındığını anımsatan Uraloğlu, " Artvin'de yapılan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) nedeniyle değişen kara yolu ağı kapsamında inşa edilen Yusufeli Merkez Viyadüğü 11 Haziran Salı günü trafiğe açılacak. Yarın araç trafiğine açacağımız Yusufeli Merkez Viyadüğü sayesinde yeni Yusufeli ilçesi ve çevre köyler ile Artvin arası ulaşım mesafesi yaklaşık 15,5 kilometre, ulaşım süresi de 25 dakika kısalacak. Viyadüğümüz ile vatandaşlar zamandan, yakıttan tasarruf yaparak konforlu bir şekilde seyahat edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, köprünün sanat yapıları ve üstyapı imalatlarının tamamlandığını vurguladı.

Tabliyelerin yapımında yaklaşık 7 bin 100 ton çelik kullanıldığını kaydeden Uraloğlu,"Toplam 44 segmentin kaynak işlemlerini tamamlayıp 5 Şubat'ta son sürme işlemini gerçekleştirerek viyadüğün birleşimini tamamladık. 8 orta ayak, 2 de kenar ayak üzerine kurduğumuz köprünün en yüksek ayağı yaklaşık 150 metre. Ayrıca Sarıgöl Kavşağı'ndan başlayan viyadük T13 tüneline bağlandı." ifadelerini kullandı.

Viyadük ile 43 milyon lira tasarruf sağlanacak

Uraloğlu, Yusufeli rölekasyon yolları bünyesinde toplam uzunluğu 2 bin 188 metre olan 4 teknolojik köprü yapıldığını hatırlattı. Bu köprülerden Tekkale Viyadüğü, Yusufeli Baraj Viyadüğü ve Şilenkar Viyadüğü'nü daha önce hizmete aldıklarını belirten Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Yusufeli Merkez Viyadüğü ile kış aylarında meydana gelen buzlanma, kaya düşmesi ve heyelan gibi doğa olayları sonucunda yaşanabilecek tehlikelerin de önüne geçiyoruz, trafiğin güvenli hale getirilmesini ve seyahat konforunun artırılmasını sağlıyoruz. Yusufeli Merkez Viyadüğü sayesinde, toplam 43 milyon lira tasarruf sağlanacak."

???????Uraloğlu, Yusufeli Barajı ve HES ile kapanan vadi güzergahındaki yolların yerine yeniden inşa edilen kara yolunda iki yakayı birleştiren Yusufeli Merkez Viyadüğü'nün trafiğe açılmasıyla yeni Yusufeli ilçesi ve çevre köyler ile Artvin arasındaki 16,2 kilometrelik yolun 685 metreye ineceğini de kaydetti.

Kaynak: AA / Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Yusufeli Artvin Ekonomi Güncel Haberler

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