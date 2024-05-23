Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Türkiye'nin jeostratejik konumu önemli

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin Asya ile Avrupa arasındaki jeostratejik konumu itibarıyla doğu-batı ve kuzey-güney koridorları üzerinde kilit bir noktada olduğunu belirterek, "Bu anlamda, Türkiye'nin dahil olmadığı bir yapılanmanın çok da faydalı olmayacağını düşünüyoruz." dedi.

Almanya'nın Leipzig kentinde devam eden Uluslararası Ulaştırma Forumu'nda (ITF) Türkiye'yi temsil eden Uraloğlu, "Ulaştırma Altyapısını ve Küresel Bağlantısallığı Yeniden Canlandırmak İçin İş Birliğine Odaklanmak" temalı bakanlar açık oturumunda konuştu.

Uraloğlu, salgın, iklim değişikliği, politik çekişmeler gibi tehdit unsurlarının arttığı dünyada, yeşil dönüşüm odaklı bir büyüme ve altyapı yatırımlarından azami faydayı sağlayabilmek için sürdürülebilir projelerin ortaya koyulması gerektiğini söyledi.

Diğer taraftan, yatırımların etkin kullanımı için bölgesel ve uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesine mutlaka ihtiyaç olduğunu belirten Uraloğlu, Türkiye'nin Asya ile Avrupa arasındaki jeostratejik konumu itibarıyla doğu-batı ve kuzey-güney koridorları üzerinde kilit bir noktada olduğunu kaydetti.

Bakan Uraloğlu, "Bu anlamda, Türkiye'nin dahil olmadığı bir yapılanmanın çok da faydalı olmayacağını düşünüyoruz." dedi.

Türkiye'nin, birbirini tamamlayıcı ve destekleyici nitelikte olan, doğu-batı aksında Orta Koridor ve kuzey-güney aksında ise Basra Körfezi'ni Türkiye üzerinden Avrupa'ya ve Orta Asya'ya bağlayacak olan Kalkınma Yolu Projeleri'nin merkezinde yer aldığını vurgulayan Uraloğlu, ülkede yatırımları bu bilinçle ve uluslararası koridor perspektifiyle ele aldıklarını, bunu yaparken de uluslararası finans kuruluşları ve bölgesel çok taraflı örgütlerle de işbirliğini ihmal etmediklerini dile getirdi.

"Bölgesel işbirliklerini geliştirmemiz gerekir"

Uraloğlu, uluslararası kuruluşların çatısı altında işbirliklerinin kıymetli olduğunu ancak bunların yeterli olmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Mutlaka bölgesel işbirliklerini geliştirmemiz gerekir. Bu noktada biz özellikle bölgemize hitap eden, birlikte olduğumuz ülkelerle işbirliğimizi artırıyoruz. Türkiye, Bulgaristan, Macaristan ve Sırbistan olarak, 2 yıl önce Bakanlar Konseyi kurduğumuzu ve birçok çalışmayı da bölgesel olarak yürüttüğümüzü söylemek isterim. Geçen ay içerisinde, Basra Körfezi'nden ülkemize ve oradan bütün Avrupa'ya gidecek olan hem demir yolu hem otoyol enerji nakil hatları ve iletişim hatlarını kapsayan 1200 kilometrelik Kalkınma Yolu Koridoru'nu, Türkiye, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar olarak imzaladık ve bir Bakanlar Konseyi kurarak çalışmaları başlattık."

Türkiye'de 10'un üzerinde büyük ulaştırma projesini hayata geçirdiklerini belirten Uraloğlu, sözlerini, "Kamu-özel sektör işbirliği ortaklığıyla son 10 yılda 50 milyar dolara yakın bir projeyi hayata geçirdiğimizi söyleyebilirim. Yapılan işin yerini hiçbir şey tutmuyor." diye tamamladı.