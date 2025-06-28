Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Orta Koridor, Ticaretin Yeni Omurgası Olacak

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Orta Koridor'un deniz yoluna göre iki kat daha hızlı, hava yoluna göre ise dört kat daha ekonomik olduğunu belirtti. Türkiye'nin stratejik konumuyla 21 ülkeye doğrudan bağlantı sağlayarak yıllık 75 milyar dolarlık ticaret potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Orta Koridor'un deniz yoluna göre iki kat daha hızlı, hava yoluna göre de dört kat daha ekonomik olduğunu belirterek "Ülkemiz, Çin'den çıkan yükün Avrupa'ya demir yolu ile kesintisiz ulaşmasını sağlaması sayesinde çok önemli bir konumda yer alıyor. Türkiye, 21 ülkeye doğrudan bağlanan ticaret omurgası haline geliyor." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin merkezinde yer aldığı Orta Koridor'un stratejik önemine ve kazanımlarına değindi.

Orta Koridor kapsamında planlanan yatırımlar tamamlandığında taşıma süresinin ciddi şekilde azalacağını vurgulayan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Süveyş üzerinden yapılan taşımalar ortalama 35 gün, Ümit Burnu üzerinden 45 gün sürüyor. Ancak Orta Koridor'daki çalışmalar tamamlandığında bu süre 15 güne düşecek."

Yıllık 75 milyar dolarlık potansiyel ticaret hacmi

Uraloğlu, Orta Koridor'un, deniz yoluna kıyasla iki kat daha hızlı, hava yoluna göre ise yaklaşık dört kat daha ekonomik olduğuna işaret ederek "Ülkemiz, Çin'den çıkan yükün Avrupa'ya demir yolu ile kesintisiz ulaşmasını sağlaması sayesinde çok önemli bir konumda yer alıyor. Türkiye, 21 ülkeye doğrudan bağlanan ticaret omurgası haline geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Orta Koridor'un demir yolu üzerinden yıllık 75 milyar dolarlık potansiyel ticaret hacmi taşıdığını belirten Uraloğlu, bu güzergahın yalnızca Türkiye'nin değil, bölge ülkelerinin ekonomik refahına da doğrudan katkı sağlayacağına dikkati çekti.

Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Yaptığımız yatırımlar ve projeler neticesinde Orta Koridor üzerinden yıllık 6,5 milyon ton yük taşımayı bekliyoruz. Yalnızca Türkiye için değil, güzergah üzerindeki tüm ülkeler için önemli kazanımlar sunacak. Orta Koridor'un, 10 yıllık projeksiyonda üretime etkisi 114 milyar dolar, doğrudan ve dolaylı olarak yıllık ortalama istihdama etkisi ise 144 bin 126 kişi olacak."

Kaynak: AA / Mustafa Çalkaya - Ekonomi
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