Bakan Uraloğlu, sınır hattında terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısını lanetledi Açıklaması

Güncelleme:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında YPG yandaşları tarafından Türkiye bayrağına yapılan saldırıyı en güçlü şekilde lanetledi ve Türkiye'nin milli değerlerine yönelik tehditlere sessiz kalmayacağını vurguladı.

Uraloğlu, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Nusaybin-Kamışlı sınır hattında terör örgütü YPG yandaşları tarafından şanlı bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen bu alçak saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyorum. Türkiye Cumhuriyeti, bayrağına uzanan her eli kıracak kudrete, sınırlarının ve milli değerlerinin güvenliğini her şart altında sağlayacak iradeye sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti devleti güçlüdür, kararlıdır ve milli değerlerine yönelen hiçbir tehdide sessiz kalmayacaktır. Şanlı bayrağımız ilelebet dalgalanacak, bu topraklarda tek söz yine milletimizin olacaktır."

