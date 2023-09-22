Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Cezayir Türkiye'nin Afrika'ya açılan kapısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cezayir'in Türkiye'nin Afrika'ya açılan kapısı, Türkiye'nin de bu ülke için Orta Asya'ya açılan kapı konumunda olduğunu söyledi. Bakan Uraloğlu, Cezayir'deki Türk şirketlerinin varlığına işaret ederek, altyapı yatırımları, deniz yapıları, balıkçılık, havacılık ve haberleşme konusunda atılacak ortak adımları ele aldıklarını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cezayir'in Türkiye'nin Afrika'ya açılan kapısı, Türkiye'nin de bu ülke için Orta Asya'ya açılan kapı konumunda olduğunu söyledi.

Cezayir'e resmi bir ziyaret gerçekleştiren Bakan Uraloğlu, iki gün süren temaslarını, AA muhabirine değerlendirdi.

Uraloğlu, ülkedeki ziyaretinin Cezayir Bayındırlık, Sulama ve Temel Tesisler Bakanı Lahdar Rahruh'un ev sahipliğinde gerçekleştiğini ayrıca Ulaştırma Bakanı Yusuf Şarfa; Balıkçılık, Deniz Ürünleri Bakanı Ahmed Badani ve Cezayir Posta ve Haberleşme Bakanı Kerim Bibi Tirki ile ayrı ayrı görüşmeler yaptığını anlattı.

Görüşmelerinin çok verimli geçtiğini ifade eden Uraloğlu, bu görüşmelerle iki ülkenin gelmiş olduğu işbirliği seviyesini daha fazla ileriye taşıma noktasında önemli bir adım attıklarını vurguladı.

Uraloğlu, Cezayir'deki Türk şirketlerinin varlığına işaret ederek, Cezayirli taraflarla, altyapı yatırımları, deniz yapıları, balıkçılık, havacılık ve haberleşme konusunda atılacak ortak adımları ele aldıklarını söyledi.

İki ülke yetkilileri arasındaki ziyaretlerin daha da sıklaşacağını dile getiren Uraloğlu, yıl bitmeden birçok görüşmenin gerçekleşeceğini umduğunu belirtti.

Bakan Uraloğlu, balıkçılık ve gemi inşa alanında iki ülke arasında ortak çalışma grubunun kurulmasını kararlaştırdıklarını hatırlatarak, " Türkiye'den ilgili bakanlıklardan oluşan bir heyeti bir bakan yardımcımız başkanlığında Cezayir'e gönderecek ve başlatmış olduğumuz çalışmayı devam ettireceğiz." dedi.

Türkiye'nin Pekin'den başlayıp Londra'ya kadar uzanan orta koridor üzerinde bulunduğuna dikkati çeken Uraloğlu, orta koridorla ilgili ciddi çalışmaların yanı sıra Fav limanından Habur ve Ovaköy sınır kapısına kadar uzanan kalkınma yolu ile ilgili de çalışmalara başlayacaklarını kaydetti.

Uraloğlu, Cezayir'de halihazırda 6 bin kilometrelik kuzey-güney ve doğu-batı yönünde uzanan bir demir yolu projesi olduğuna dikkati çekerek, aynı şekilde Cezayir limanlarının artırılması konusunda da Cezayirli yetkililerle görüştüklerini ifade etti.

Cezayir'in Afrika'da konumunun önemine vurgu yapan Uraloğlu, "Türkiye için burası (Cezayir), Afrika'nın önemli bir giriş kapısı olurken, Cezayir için de Türkiye aslında Orta Asya'ya, Türk cumhuriyetlerine açılan önemli bir kapı konumunda olacaktır. Dolayısıyla deniz ticaretimizi de daha da geliştirmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Cezayir'deki yatırımları daha da artacak

Öte yandan Cezayir Bayındırlık, Sulama ve Temel Tesisler Bakanı Rahruh da, dün Bakan Uraloğlu ile birlikte Türk-Cezayir iş insanları forumuna katıldıklarını hatırlatarak, bu görüşmelerin çok verimli geçtiğini söyledi.

Rahruh, mevkidaşı Uraloğlu ile iki ülke ilişkilerinin daha ileri seviyeye taşımanın olanaklarını ele aldıklarını belirterek, ekonomik ilişkilerin siyasi ilişkileri de tarihi bağlar çerçevesinde ileriye taşıyacağını vurguladı.

Türk şirketlerinin Cezayir'deki en büyük yabancı yatırımcı konumunda olduğuna dikkati çeken Rahruh, Türkiye'nin Cezayir'deki yatırımlarının daha artacağını söyledi.

Rahruh, Cezayir'de çok büyük projelerin hayata geçirilmesi aşamasında olduğunu hatırlatarak, Türk şirketlerinin Cezayir pazarına girmeleriyle bölgesel pazara girmelerinin de önünün açılacağını kaydetti.

Perşembe günü Cezayir'e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakan Uraloğlu'nu 2 günlük ziyaretlerinin ardından Cezayirli Bakan Rahruh ve Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz tarafından uğurlandı.