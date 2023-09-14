Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, BAE Yatırım Bakanı ile görüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Yatırım Bakanı Mohamed Hassan Al Suwaidi ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Türkiye'deki ulaştırma yatırımları ve uluslararası taşımacılık üzerine etkileri konuşuldu. İlerleyen günlerde Al Suwaidi'nin Türkiye'ye gelerek işbirliği ve yatırımların ele alınması planlanıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Yatırım Bakanı Mohamed Hassan Al Suwaidi ile telefon görüşmesi yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye'de ulaştırma alanındaki yatırımlar ve bu yatırımların uluslararası taşımacılık üzerine etkileri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Ulaştırma yatırımlarındaki potansiyel işbirliklerinin değerlendirildiği görüşmede, ulaştırma koridorları için önem arz eden yatırımlar ve çok taraflı ulaştırma politikaları da ele alınan konu başlıkları arasında yer aldı.

Al Suwaidi'nin ilerleyen günlerde Türkiye'ye gelmesi, işbirliği ve yatırımların ele alınması planlanıyor.

Türkiye, kıtalar ve bölgeler arası konumu çerçevesinde bölgesel ulaştırma koridorlarının geliştirilmesine yönelik birçok girişime destek veriyor. Bu bağlamda, Türkiye'nin merkezinde olduğu bölgeler arasında ticari, ekonomik ve yatırım ilişkilerinin yanı sıra siyasi ve kültürel ilişkilerin de geliştirilmesi amaçlanıyor.

Türkiye'den başlayarak Kafkaslar bölgesine, buradan da Hazar Denizi'ni aşarak Türkmenistan ve Kazakistan'ı takiben Orta Asya ve Çin Halk Cumhuriyeti'ne ulaşan Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor (Orta Koridor), tarihi İpek Yolu'nun canlandırılması projesinin en önemli bileşenlerinden birini oluşturuyor.