Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: 150,5 Kilometre Uzunluğunda 9 İltisak Hattı Projesi Devam Ediyor

Güncelleme:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye genelinde sanayi üretimini limanlara ve demir yollarına bağlayan iltisak hatları yatırımlarının sürdüğünü açıkladı. Toplamda 150,5 kilometre uzunluğundaki 9 projede yapım çalışmaları devam ediyor.

Uraloğlu, Türkiye'de demir yollarındaki iltisak hatları yatırımlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Uraloğlu, Türkiye'de demir yollarındaki iltisak hatları yatırımlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Türkiye'nin, dört bir yanında sanayi üretimini limanlara, lojistik merkezlere ve ana demir yolu koridorlarına bağlayan iltisak hattı yatırımlarının, hızla devam ettiğine işaret eden Uraloğlu, "Ülkemizin ulusal demir yolu ağı üzerinde, 445,8 kilometre uzunluğunda 287 iltisak hattı bulunuyor." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, yapımı devam eden iltisak hatları hakkında da bilgi vererek, "Filyos, Adapazarı Karasu, Afyonkarahisar İşcehisar, Polatlı ve Ticaret Odası OSB, Çukurova, Dörtyol-Hassa Tüneli ve Demiryolu 1. Etap, Hasanbey Lojistik Merkezi-Eskişehir OSB, İncesu OSB ve Havza OSB iltisak hatlarında yapım çalışmaları sürüyor. Toplam uzunluğu 150,5 kilometre olan ayrı 9 projemizde, yapım çalışmalarına devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Hatlarımız tamamlandığında 885,1 kilometre uzunluğunda iltisak hattımız olacak"

Lojistik Koordinasyon Kurulu tarafından onaylanan, 17 kilometrelik 8 iltisak hattı bulunduğunu belirten Uraloğlu, 82,4 kilometrelik 10 projeyi tamamladıklarını, 189,4 kilometrelik 17 iltisak hattının ise proje çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Uraloğlu, tamamlanacak iltisak hattı projelerine değinerek, şunları kaydetti:

"Şu anda mevcut hatlarımızın yanı sıra, yapımı devam eden ve etüt edilen hatlarımız da tamamlandığında, 885,1 kilometre uzunluğunda 331 iltisak hattımız olacak. 12. Kalkınma Planı kapsamında ise 2028 yılında iltisak hattı uzunluğunu 608 kilometreye ulaştırmayı hedefliyoruz."

Öte yandan, Bakan Uraloğlu, söz konusu hatlarla gerçekleştirilen yük taşımalarının, tüm demiryolu yük taşımalarının yaklaşık yüzde 46,9'unu oluşturduğunu belirterek, ocak-ekim döneminde iltisak hatlarıyla 9,8 milyon ton yük taşıdıkları bilgisini verdi.

Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi
