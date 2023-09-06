Ulaştırma Bakanı: Sel zararlarını en aza indirmek için dip taramaları yapıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sel zararlarının en aza indirilmesi için bakanlığa bağlı 38 deniz aracı ile dere ağızlarında dip taramaları yapıldığını ve tıkanmaların önüne geçildiğini açıkladı. Dip tarama çalışmalarının sel zararlarını azaltmak ve dere ağızlarını açık tutmak için hayati önem taşıdığı belirtildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 38 deniz aracıyla dere ağızlarında oluşan tıkanmaların önüne geçildiğini ve tarama çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kıyılarda dip tarama çalışmaları kesintisiz devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uraloğlu, Bakanlığa bağlı 38 deniz aracıyla özellikle dere ağızlarında oluşan tıkanmaların önüne geçildiğini ve tarama çalışmalarının aralıksız devam ettiğini ifade etti.

Sel kaynaklı oluşan kum birikintileri nedeniyle balıkçı barınaklarının kullanılamaz hale geldiğini dile getiren Uraloğlu, "Dere ağızlarının kapanmasının önüne geçilerek, sel zararını en aza indirmek için açık tutmaya çalışıyoruz. Liman ve tersanelerde kapasite artışlarına cevap verebilmek için, yüksek tonajlı gemilerin tersane ve limanlara giriş ve çıkışlarını sağlayabilmek için su derinliğini uygun derinlikte tutuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yıllık 1 milyon metreküplük dip tarama hedefleniyor

Tüm ülke kıyılarında sürdürülen çalışmaların, son aylarda İstanbul, İzmir, Trabzon, Yalova, Zonguldak ve Hatay'da yoğunlaştığına işaret eden Uraloğlu, yıllık ortalama 1 milyon metreküplük dip tarama çalışmasının hedeflendiğini bildirdi.

Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Balıkçı barınakları, dere ağzı taramaları, limanlar ve tersaneler de olmak üzere yıllık ortalama 1 milyon metreküp tarama faaliyeti yapacağız. Şu anda Zonguldak Limanı içerisinde eksi 6 metreden başlayan derinlikler, tarama sonrasında eksi 9 metreye kadar düşürülecek. Yaklaşık 200 bin metreküp dip tarama yapılması planlanıyor. İlerleyen süreçte tarama faaliyetine bin metreküplük taşıma ve aynı zamanda tarama yapabilen deniz araçları da eklenecek."