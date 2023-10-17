Ulaştırma Bakanı: Samsun raylı sistem hatları araç alımını üstleniyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun'da yaşayan vatandaşlara müjde vererek, raylı sistem hatları araç alımını bakanlık olarak üstleneceklerini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Samsun raylı sistem hatları araç alımını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak biz üstleniyoruz" dedi.

Bakan Uraloğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bursa, Kocaeli, Sakarya, Trabzon ve Samsun'da yaşayan vatandaşlarımıza güzel bir haberimiz var. Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla çıkan ve Resmi Gazete'de yayımlanan kararla; Bursa Üniversite- Görükle uzatma hattı, Kocaeli Kuzey hafif raylı sistem hattının birinci aşaması, Adapazarı-Serdivan raylı sistem hattı, Trabzon raylı sistem hattı, Samsun raylı sistem hatları araç alımını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak biz üstleniyoruz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN