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Ulaştırma Bakanı'ndan Müjdeli Haber: 12 Yeni İç Hat Seferi Başlıyor

Ulaştırma Bakanı'ndan Müjdeli Haber: 12 Yeni İç Hat Seferi Başlıyor
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024 yaz dönemi için Türkiye'de 12 yeni iç hat seferinin başlayacağını açıkladı. Yeni seferler özellikle Antalya, İzmir ve Çukurova bölgelerini kapsayacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "İç hatlarda, kara yolu veya tren ile en az 5 saat ve üstü seyahat süresi olan şehirler arasında her gün en az bir uçuşun olması ve önceki sezonda sezon doluluk ortalaması yüzde 95 üzeri olan hatlara ilave uçuşun konması yönünde bir planımız var. Daha önce başlattığımız çalışmalar neticesinde önümüzdeki ekim sonu itibarıyla 12 yeni iç hat seferinin başlayacağı müjdesini buradan paylaşmak istiyorum" dedi.

2024 yılı yaz döneminde iç hat seferlerinde taşıyıcıların Türkiye geneli ortalama doluluğunun yüzde 90 seviyelerinde olduğunu belirten Uraloğlu, "Bu seviye kış döneminde ise hareketliliğin azalmasına bağlı olarak yüzde 85 seviyelerinde seyrediyor. Ama az önce de belirttiğim üzere vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda işletmelerimize seferlerin ihtiyaç duyulan noktalarda artırılması hususunda gerekli bildirimlerde bulunduk. Toplantımızda yaptığımız değerlendirme sonucunda daha önce başlattığımız çalışmalar neticesinde önümüzdeki kış döneminde ekim sonu itibarıyla Sunexpress Havayolları tarafından 12 yeni iç hat seferlerinin başlayacağı müjdesini buradan paylaşmak istiyorum" dedi.

Antalya-Erzurum seferleri başlıyor

Yeni seferler ile ilgili bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Rize-Artvin Havalimanı- Antalya, Antalya-Bursa, Antalya-Erzurum, Antalya-Şanlıurfa, İzmir-Elazığ, İzmir-Nevşehir, İzmir-Sivas, İzmir-Şanlıurfa, Çukurova-Bursa, Çukurova-Samsun, Çukurova-Trabzon ve Çukurova-Van seferlerini başlatıyoruz. Bu seferlerle özellikle yeni açtığımız Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın iç hat uçuş ağını da genişletmiş olacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Aynı zamanda vatandaşlarımızdan özellikle yaz dönemi boyunca çokça talep gelen İzmir ve Antalya'yı, Anadolu'da; Bursa, Erzurum, Sivas, Nevşehir, Elazığ, Şanlıurfa şehirlerimize bağlamış ve bazı hatların da sefer sayılarını artırmış olacağız" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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