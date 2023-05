Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Kaliteli, Güvenli Bir Ulaştırma Altyapısı İle Ülkemiz Gelişiyor, Büyüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencileriyle bir araya gelerek Türkiye'deki ulaşım sektöründeki yatırımlar ve planlamalar hakkında konuştu. Karaismailoğlu, yapılan yatırımların ülkeye faydasını sektör sektör her detayına kadar anlattı.

'KALİTELİ, GÜVENLİ BİR ULAŞTIRMA ALTYAPISI İLE ÜLKEMİZ GELİŞİYOR, BÜYÜYOR'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, öğrenim gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Makine Mühendisliği öğrencileri ile bir araya geldi. Amfide konuşan Karaismailoğlu, "Hakikaten ülkemizde mühendislik açısından dünyanın en gıpta ile baktığı, dünyanın en yüksek teknoloji gereksinimleri gerektiren mühendislik işlerinin başında bulunmak bizim için de bir gurur. Bizim çok geniş bir çalışma grubumuz var. Her zaman 'başarı, ekip işidir' dedik. İşçisinden mühendisine kadar bütün arkadaşlarımızın emekleri var. Biz onlara biraz abilik yapmaya çalışıyoruz. Onu da herhalde iyi yapıyoruz ki bu kadar iyi ürünler ortaya çıkıyor. Sonuçta çıkan ürünlerde vatandaşımızın hayatı kolaylaşıyor. Bunlar bütün sektörlerin dinamiği olduğu için kaliteli, güvenli bir Ulaştırma altyapısı ile ülkemiz gelişiyor, büyüyor. Tabii ki bu ülkemizin gelişen büyüyen dünyanın en hızlı ihracat rakamlarının rekorlar kırdığı ülke olması; dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerden birisi olması bu güçlü altyapı nedeniyle oluyor. Tabii şu anda gayri safi yurtdışı hasılaya baktığınızda dünyanın gelişmiş ülkelerine, onlar altyapılarını 150 yıl önce kurdukları için o sıçramaları çok önce yaptılar. Biz de tabii son yıllarda bu büyük atlama sayesinde, bu büyük yatırımlar sayesinde artık önümüzü açtık. O yüzden artık Türkiye'de 50 yıllık planlar yapar hale geldi. İnşallah bu kurulu altyapı üzerine çok daha büyük işler yapacağız" dedi.

Yapılan yatırımlarla sağlanan tasarrufları da anlatan Karaismailoğlu, "Yaptığımız yatırımların ülkeye faydası sektör sektör her detayına kadar var. Topladığımızda bakın 194 milyar dolarlık yatırım yaptığınızda yıllık tam 28 milyar dolarlık tasarruf sağlıyorsunuz. Yani işte iyi planlama yaptığınızda sonucunu alıyorsunuz ve 194 milyar dolarlık yatırımın neredeyse 10 yıl bile olmadan geri dönüşünü sağlamış oluyorsunuz. Burada da önemli bir şekilde karayolunda 22 buçuk milyar dolarlık bir tasarruf sağlandı. En önemlisi de zaman tasarrufu. Yaklaşık 20 milyar dolarlık zaman tasarrufu var. Araç kilometre tasarrufundan tutun, yakıt tasarrufuna kadar her şey var. Yakıt tüketimi 1,7 milyar dolar yani yaklaşık 1 milyar litreye yakın bir yakıt tasarrufu sağlandı. Yine karbon emisyonunun azalması, çevre tasarrufları, kağıt tasarrufları ve kamu iş gücünü topladığınızda yıllık tam 28 milyar dolarlık tasarruf sağlıyorsunuz. Kazalardaki azalmalardan dolayı sağlamış olduğumuz can kayıplarının azalması da yatırımlar sayesinde oldu. Yıllık tam 13 bin vatandaşımızın canını kurtarmış olduk. Tabii bugüne kadar bu kadar yatırım yaptık ama bundan sonra ne olacak. Onun için de planlamalarımız var. İşte Türkiye'ye gelen bu istikrar sürecinin sonucunda artık 2053 yılına kadar bütün yatırımlarını planladı" dedi.

Selçuk BAŞAR- Aleyna KESKİN/ TRABZON,