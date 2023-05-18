Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Bölünmüş yol uzunluğu 29 bin kilometreye ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bölünmüş yol uzunluğunun 29 bin kilometreye ulaştığını belirterek, her yıl sadece akaryakıttan tam 1 milyar litre tasarruf sağlandığını ve trafik kazalarının yüzde 82 azaldığını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bölünmüş yol uzunluğunun 29 bin kilometreye ulaştığını belirterek, "Bu yapılan yatırımlar sayesinde her yıl sadece akaryakıttan tam 1 milyar litre tasarruf sağlıyoruz. Zamandan yılda 7 milyar saat tasarruf ediyoruz." dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen İstanbul Ulaşım Sektörü Buluşması'nda konuşan Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "yol medeniyettir" sözüyle yola çıktıklarını, bu vizyon doğrultusunda ülkenin her tarafına yollar, tüneller ve viyadükler inşa ederek dünyayı Türkiye'ye bağladıklarını söyledi.

Karaismailoğlu, tam 29 bin kilometrelik bölünmüş yol yaptıklarını, 2002'de 50 kilometre olan tünel uzunluğunun 720 kilometreye ulaştığını kaydederek, 23 Mayıs'ta Zigana Tüneli'nin açıldığını anımsattı.

Bolu Dağı Tüneli'nin 17 yıl sürdüğünü hatırlatan Karaismailoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"17 yıl süren Bolu Dağı Tüneli'nden 5 yılda biten 14,5 kilometre uzunluğundaki Zigana Tüneli'ne geldik. İşte eski Türkiye ile yeni Türkiye'nin en iyi karşılaştırması. Tamamen Türk mühendisliğinin, Türk işçisinin emekleriyle yapıldı. Beton kalitesinden, yapım tekniğinden, mühendislik açısından, havalandırmasından aydınlatmasına kadar tamamen Türk mühendislerinin çalıştığı dünyanın en kaliteli işini milletimizin hizmetine sunduk."

"Trafik kazaları yüzde 82 azaldı"

Bakan Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde İstanbul'u marka şehre dönüştürdüklerini belirterek, kentte hayata geçirilen İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray, Avrasya Tüneli gibi projelerden bahsetti.

Devlet olmanın, "ülkenin gelecek yıllarda yaşayabileceği problemleri öngörüp önceden planlama yapmayı" gerektirdiğini dile getiren Karaismailoğlu, şu açıklamalarda bulundu:

"Bugün Avrasya Tüneli'nde günlük 85 bin araç geçiyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden tam 140 bin araç geçiyor bir günde. İşte devlet olmak, vatanı için çalışmak, millet için çalışmak budur. Bu yapılan yatırımlar sayesinde her yıl sadece akaryakıttan tam 1 milyar litre tasarruf sağlıyoruz. Zamandan yılda 7 milyar saat tasarruf ediyoruz. Hepsini bir kenara koyun. Bu yapılan 29 bin kilometrelik kaliteli, güvenli ve konforlu bölünmüş yollar sayesinde trafik kazaları yüzde 82 azaldı. Trafik kazalarının yüzde 82 azalması sayesinde her yıl 13 bin 100 vatandaşımızın canını kurtarıyoruz."

Karaismailoğlu, Türkiye'nin bu yatırımlarla ve altyapıyla dünyanın lider ülkesi olacağının altını çizdi.

"Her zaman şoför esnafımızın yanında olduk, olmaya devam edeceğiz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, her zaman şoför esnafının yanında olduklarını; onların çalışma şartlarının iyileştirilmesi, gelirlerinin artırılması ve kaliteli hizmet sağlamaları için her türlü düzenlemeyi hayata geçirdiklerini ve geçirmeye devam edeceklerini söyledi.

"Bu kardeşlerimizi hiçbir zaman beceriksiz CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) insafına da bırakmayacağız." diyen Karaismailoğlu, mevcut İBB yönetiminin İstanbul'da bir taksi sorunundan ve taksi ihtiyacından bahsederek UKOME'nin gündemine 12 defa yasal hakkı olmayan ve kanunsuz kiralık taksi teklifi getirdiğini söyledi.

Karaismailoğlu, tamamen kanunsuz ve esnafı bitirmeyi amaçlayan bu sistemi reddettiklerini vurgulayarak, şu açıklamalarda bulundu:

"Ondan sonra oturduk minibüsçü ve taksici esnafı ile 'bu işi nasıl yapabiliriz' dedik. 'Geliri düşük olan minibüsleri kurayla çekerek taksiye dönüştürelim' dedik ve tertemiz bir şekilde esnafımızla bu işi bitirdik. Sayın Cumhurbaşkanım ne zaman şoför esnafı ile ilgili bir konu gelirse size arz ettiğimizde bize, 'Esnafımız ne diyor?' diye sormuşsunuzdur. Bugüne kadar biz esnafın yanında olduk, Bundan sonra da yanında olacağız."

Karaismailoğlu, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimlerinde şoför esnafının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini sürdüreceğini sözlerine ekledi.