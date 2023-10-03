Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kazakistan Uluslararası Ulaştırma ve Lojistik Forumu'na katılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yarın Kazakistan Uluslararası Ulaştırma ve Lojistik Forumu'na katılacak. Forumda, ulaştırma sistemlerinin işbirliği ve entegrasyonu, Orta Koridor güzergahının geliştirilmesi, multimodal taşımacılık alanındaki yeni teknolojiler ve yenilikler, kargo taşımacılığının verimliliğinin artırılması ve tedarik koşullarının iyileştirilmesi konuları tartışılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yarın Kazakistan Uluslararası Ulaştırma ve Lojistik Forumu'na katılacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, forum, 4- 6 Ekim tarihlerinde Astana'da düzenlenecek.

Forumda, ulaştırma sistemlerinin işbirliği ve entegrasyonu, Orta Koridor güzergahının geliştirilmesi, multimodal taşımacılık alanındaki yeni teknolojiler ve yenilikler, kargo taşımacılığının verimliliğinin artırılması ve tedarik koşullarının iyileştirilmesi konuları tartışılacak.

Orta Asya'daki en büyük nakliye, lojistik hizmetleri ve teknolojileri fuarı olan TransLogistica da forum kapsamında düzenlenecek. Fuarda başta Türkiye olmak üzere, Azerbaycan, Belarus, Kazakistan, Tacikistan, Kırgızistan, Özbekistan, Karadağ, Letonya, Gürcistan, Rusya, Türkmenistan, Çin ve Güney Kore'den 90'dan fazla şirketin, hizmetlerini, ekipmanlarını ve teknolojilerini sergilemeleri bekleniyor.

Fuara, Kazakistan'ın yanı sıra pek çok ülkenin liman, demir yolu ve özel ekonomik bölge idareleri, nakliye ve lojistik merkezleri, otomotiv ekipman üreticileri ve bayileri, vagon yapım ve onarım tesisleri, lojistik merkezler için ekipman tedarikçileri ve depo ekipmanı üreticileri katılacak.

Bakan Uraloğlu, Kazakistan Başbakanı İsmailov ile görüşecek

Uraloğlu, Kazakistan Uluslararası Ulaştırma ve Lojistik Forumu'nun ardından Kazakistan Başbakanı Alihan İsmailov ve Ulaştırma Bakanı Marat Karabayev ile ikili görüşmeler yapacak.

Bakan Uraloğlu, "Orta Koridor" ve "Kalkınma Yolu" başlıkları başta olmak üzere çeşitli konularda ilgili bakanlıkların yetkilileriyle görüşecek.