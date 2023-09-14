Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Yatırım Bakanı ile görüştü

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Yatırım Bakanı Mohamed Hassan Alsuwaidi ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Uraloğlu ile Alsuwaidi görüşmesinde Türkiye'de ulaştırma alanındaki yatırımlar ve bu yatırımların uluslararası taşımacılık üzerine etkileri hususunda görüş alışverişinde bulunuldu. Ulaştırma yatırımlarındaki potansiyel iş birliklerinin de ele alındığı görüşme sonunda, en kısa sürede bir araya gelinmesi hususunda mutabık kalındı. Birleşik Arap Emirlikleri Yatırım Bakanı Mohamed Hassan Alsuwaidi'nin önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelerek, iş birliği ve yatırımların etraflıca ele alınması kararlaştırıldı.