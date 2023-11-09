Ulaştırma Bakanı: 6 Ayda 17 Bin 672 Kişi Amatör Denizci Sertifikası Aldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son 6 ayda uygulamalı amatör denizci eğitimlerine katılan 17 bin 672 kişinin sertifika aldığını açıkladı. Uygulamalı eğitimlerin yoğun ilgi gördüğünü belirten Bakan Uraloğlu, denizcilik kültürünün yaygınlaştırılmasının özel tekne üretimine de katkı sağladığını ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, amatör denizcilik uygulamalı eğitimlerine 19 ilden 62 yelken kulübü vasıtasıyla 17 bin 755 başvuru yapıldığını belirterek, "6 ay içinde açık denizlerde verdiğimiz uygulamalı eğitimlerde 17 bin 672 kişi sertifika almaya hak kazandı." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye Yelken Federasyonu ile Denizcilik Genel Müdürlüğü arasındaki işbirliği protokolü çerçevesinde düzenlenen eğitimlerin yoğun ilgiyle karşılandığına dikkati çekti.

Açık denizlerde verilen eğitimlere 19 ilden 62 yelken kulübü vasıtasıyla 17 bin 755 başvuru yapıldığını bildiren Uraloğlu, "Mayıs ve ekim dönemini içeren 6 ay içinde açık denizlerde verdiğimiz uygulamalı eğitimlerde 17 bin 672 kişi sertifika almaya hak kazandı. Denizci millet, denizci ülke hedefi, ortaya konan bu ilgiyle daha da güçlü yeşerecek." değerlendirmesinde bulundu.

Eğitimlere en çok başvurunun 9 bin 768 kişiyle Marmara Bölgesi'nden yapıldığına işaret eden Uraloğlu, "Uygulama eğitim merkezlerinin sayısı ve kapsadığı alan, vatandaşlarımızın yoğun ilgisi nedeniyle, her geçen gün artırılmakta. 44 kulüple başlayan uygulama eğitimleri geçen süre içinde 62 kulübe çıkarıldı." bilgisini paylaştı.

"Özel tekne sayısı 120 bini geçti"

Bakan Uraloğlu, amatör denizcilik eğitimlerinin içeriğine ilişkin ise şu bilgileri verdi:

"Bu kapsamda 10 saatlik teorik çevrim içi eğitimlere, 4 saatlik Türkiye Yelken Federasyonu işbirliğiyle açık denizde uygulamalı yüz yüze eğitimler eklendi. Alınan pratik eğitimle vatandaşlarımız teknelerle ve denizle hasbihal oldu. Eğitimler şişme botlar, dıştan takma motorlu tekne ve yelkenli teknelerde veriliyor. Eğitimler tamamlandıktan sonra sınava sevk edilerek, sınavda başarılı olanlar, belgelerini en yakın kart basımı yapılan liman başkanlıklarımızdan teslim alabilmekteler ya da e-Devlet üzerinden alınan doğrulanabilir barkodlu çıktıyla özel teknelerini kullanabiliyorlar. Bu eğitimlerimizle tohumlarını attığımız denizci millet, denizci ülke hedefinin daha da güçlü yeşermesini sağlamaya çalışıyoruz."

Uraloğlu, proje kapsamındaki denizcilik kültürünün yaygınlaştırılması hedefinin özel tekne üretimine katkı sağladığına da değinerek, söz konusu katkının artarak devam edeceğini anlattı.

Özel tekne sayısının, Kovid-19 salgını koşullarına rağmen, projenin devam ettiği süre içinde arttığını kaydeden Uraloğlu, "Özel tekne sayısı 120 bini geçmiştir. Deniz turizminin de bu büyümeden olumlu yönde etkilenmesi kaçınılmazdır." ifadesini kullandı.